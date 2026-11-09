Colón de San Justo dio un paso firme en su objetivo de alcanzar la final del Torneo Regional Federal Amateur. En el partido de ida de las semifinales de la Región Litoral Sur, derrotó 2-0 a Ben Hur en el estadio Mercedes Alesso de Bieler y viajará a Rafaela con una ventaja que le permite mirar con optimismo la revancha.
Colón SJ golpeó dos veces y quedó a un paso de la final
El equipo de Mauricio Chiementín venció 2-0 a Ben Hur en el estadio Mercedes Alesso de Bieler, con dos goles de Guido Rancez, uno en cada tiempo. El conjunto santafesino consiguió una importante ventaja en la semifinal, aunque la serie se definirá el próximo domingo en Rafaela.
La gran figura de la tarde fue Guido Rancez. El experimentado volante apareció en los momentos justos y marcó los dos tantos del conjunto dirigido por Mauricio Chiementín. El primero llegó apenas a los 5 minutos y el segundo, cuando el partido ya ingresaba en tiempo adicional.
Un comienzo a toda velocidad
Colón SJ salió decidido y rápidamente encontró el camino al gol. A los 5 minutos, tras un lateral, Melgratti peinó la pelota en el primer palo y, por detrás de todos, apareció Rancez para conectar de primera y cruzar el remate ante la salida de Pedro Bravo.
Ben Hur intentó reaccionar y tuvo su primera oportunidad clara a los 12 minutos, cuando Juan Bessone ingresó por la derecha y sacó un remate que fue rechazado por Francisco Alvarez.
El conjunto rafaelino, que llegó con algunas bajas importantes, nunca logró encontrar la profundidad ofensiva que había mostrado en anteriores compromisos. Colón, en cambio, se mostró ordenado, con oficio y jugadores capaces de manejar los tiempos del encuentro.
En el complemento, el local mantuvo la presión durante los primeros minutos, pero luego retrocedió algunos metros y le cedió la iniciativa a la visita. Ben Hur comenzó a acercarse al arco de Alvarez, principalmente con las proyecciones de Ramiro Contrera y las apariciones de Enzo Fernández para acompañar a Diego López.
Sin embargo, la búsqueda careció de claridad en los metros decisivos. Melgratti y Ortega sostuvieron con firmeza la última línea de Colón, mientras Arroyo se transformó en una alternativa permanente para atacar por el sector izquierdo.
Rancez, otra vez en el cierre
Con el correr de los minutos, Ben Hur se adelantó y Colón encontró espacios para contragolpear. El ingresado Claudio Albarracín tuvo una oportunidad muy clara, pero no pudo definirla.
La visita también estuvo cerca del empate mediante una pelota parada, aunque Álvarez respondió con seguridad y evitó la conquista con el pie derecho.
Cuando parecía que el encuentro terminaría 1-0, apareció nuevamente Rancez. En el minuto 46 del segundo tiempo, el experimentado jugador sacó un remate cruzado que venció otra vez a Bravo y desató la celebración local.
Fue un golpe duro para Ben Hur y un premio enorme para Colón de San Justo, que construyó una diferencia importante pensando en la revancha. El equipo de barrio Parque Ilolay deberá mostrar su mejor versión el próximo domingo, en Rafaela, si pretende dar vuelta una serie que ahora lo tiene dos goles abajo.
Colón, mientras tanto, sabe que todavía quedan 90 minutos, pero ya tiene medio boleto en la mano.
La síntesis
- Colón SJ 2 – Ben Hur 0. Estadio: Mercedes Alesso de Bieler. Árbitro: Jesuan Nicola.
- Colón de San Justo: Francisco Alvarez; Ismael Quilez, Maximiliano Melgratti, Francisco Ortega y Osvaldo Arroyo; Alexis Palacios (64’ Nahuel Blanco), Braian Minotti, Guido Rancez y Matías Fantin; Augusto Sonsogni (77’ Claudio Albarracín) y Maximiliano Osurak (64’ Ignacio Mena). DT: Mauricio Chiementín.
- Ben Hur: Pedro Bravo; Franco Villalba, Ignacio Taborda (24’ Facundo Hang), Martín Alemandi y Ramiro Contrera; Juan Bessone, Leandro Sola, Bautista Bessone (87’ Bautista Ferreyra); Enzo Fernández (81’ Genaro Comba), Diego López (81’ Ignacio Giacinti) y Gastón Monserrat (81’ Kevin Velázquez). Sup.: Maximiliano Bruno, Alfonso Bessone. DT: Marcelo Medrano.
- Goles: PT, 5’ Guido Rancez (CSJ). ST, 46’ Guido Rancez (CSJ).