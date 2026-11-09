Torneo Federal Amateur

Colón SJ golpeó dos veces y quedó a un paso de la final

El equipo de Mauricio Chiementín venció 2-0 a Ben Hur en el estadio Mercedes Alesso de Bieler, con dos goles de Guido Rancez, uno en cada tiempo. El conjunto santafesino consiguió una importante ventaja en la semifinal, aunque la serie se definirá el próximo domingo en Rafaela.