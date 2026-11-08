La pelota ya conoce su próximo destino. Después de once jornadas intensas, con resultados cambiantes, equipos que se afirmaron y otros que llegaron hasta el último capítulo con la ilusión intacta, quedó cerrada la fase regular del Torneo Clausura Lautaro Fagioli de Primera División de la Liga Santafesina de Fútbol.
Se terminó la espera: los playoffs prometen partidos de alto vuelo
Finalizó la fase clasificatoria del Torneo Clausura Lautaro Fagioli y quedaron definidos los ocho equipos que irán en busca de la gloria. Unión-Cosmos, Nobleza-La Perla, La Salle-Ateneo y Juventud Unida-Ciclón Racing serán los cruces de una primera ronda que promete fútbol, emociones y grandes protagonistas.
Ahora comienza otra historia. Los playoffs aparecen en el horizonte con cuatro cruces que, por antecedentes, actualidad y nombres propios, prometen una etapa de alto vuelo. Ocho equipos seguirán soñando con quedarse con el título y cada partido tendrá ese condimento especial que solamente entregan las instancias decisivas.
Unión-Cosmos será uno de los grandes atractivos de la primera ronda. El Tatengue llega fortalecido después de imponerse 2-0 sobre Colón en el clásico disputado en el predio 4 de Junio, propiedad del Sabalero, con goles de Thiago Fernández y Nicolás Puebla.
Cosmos, por su parte, cerró la fase regular con una actuación contundente: derrotó 5-2 a Juventud Unida y consiguió el pasaje a los playoffs. Diego Fornillo, por duplicado, Santiago Aragón, Ariel Lozano y Alexis Díaz marcaron para el conjunto que se metió entre los mejores.
Ocho equipos, un mismo sueño
El otro cruce de enorme atractivo será Deportivo Nobleza-La Perla del Oeste. El conjunto de Recreo llega con el antecedente de haber finalizado la etapa clasificatoria con una caída 2-1 ante Newell’s Old Boys, pero su campaña le permitió asegurar un lugar entre los protagonistas.
También de Recreo, La Perla, en tanto, cerró con una gran producción ofensiva y derrotó 6-4 a Nacional. Amir Navarro, en tres oportunidades, Fernando Márquez, por duplicado, y Emanuel Fassi fueron los autores de los goles.
La Salle-Ateneo Inmaculada será otro duelo con ingredientes especiales. La Salle empató 1-1 frente a Náutico El Quillá, mientras que Ateneo consiguió una valiosa victoria por 1-0 ante Universidad, gracias al tanto de Juan Chiaraviglio. Dos instituciones escolares con historia y estilos diferentes se encontrarán en una instancia donde cada detalle puede ser determinante.
El cuarto enfrentamiento tendrá como protagonistas a Juventud Unida y Ciclón Racing.
La Juve no pudo cerrar la fase regular con clasificación directa y cayó 5-2 ante Cosmos, mientras que Ciclón Racing perdió 2-1 frente a Academia AC, pero logró sostener su lugar entre los ocho que avanzaron. El playoff les ofrecerá la posibilidad de empezar de cero y dejar atrás los últimos resultados.
La última fecha dejó señales
La jornada 11 también entregó otros resultados importantes. Colón de San Justo venció 2-1 a Las Flores II, con goles de Lisandro Aguilera y Pablo Gutiérrez. Ciclón Norte derrotó 2-0 a Gimnasia y Esgrima, mientras que Náutico El Quillá y La Salle igualaron 1-1.
Academia AC superó 2-1 a Ciclón Racing; Independiente cayó 2-1 ante Sportivo Guadalupe; Universidad perdió 1-0 frente a Ateneo; y Newell’s Old Boys se impuso 2-1 sobre Nobleza.
En otro de los marcadores destacados de la fecha, Sanjustino goleó 7-0 a Deportivo Santa Rosa, con dos tantos de Leandro Zabala, dos de Matías Benegas y conquistas de Franco Cabrera, Agustín Jara y Nehemías González.
La fase regular quedó atrás. Ahora empieza el momento donde cada pelota pesa un poco más, donde los errores se pagan caro y donde la camiseta, la historia y el presente se ponen a prueba en noventa minutos.
Los cruces de Primera Ronda
Unión – Cosmos. Deportivo Nobleza – La Perla del Oeste, La Salle – Ateneo Inmaculada; Juventud Unida – Ciclón Racing.
Cuatro partidos, ocho ilusiones y un mismo objetivo: seguir avanzando. El Clausura Lautaro Fagioli entra en su etapa decisiva y la Liga Santafesina vuelve a poner sobre la mesa una certeza que se repite cada temporada: cuando llegan los playoffs, todo puede pasar.
Ya en la segunda ronda, se suman los mejores clasificados, Colón de San Justo, UNL, Sanjustino y El Quillá.