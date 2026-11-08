Liga Santafesina de Fútbol

Se terminó la espera: los playoffs prometen partidos de alto vuelo

Finalizó la fase clasificatoria del Torneo Clausura Lautaro Fagioli y quedaron definidos los ocho equipos que irán en busca de la gloria. Unión-Cosmos, Nobleza-La Perla, La Salle-Ateneo y Juventud Unida-Ciclón Racing serán los cruces de una primera ronda que promete fútbol, emociones y grandes protagonistas.