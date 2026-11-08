Liga santafesina de fútbol | Primera B

El Octogonal ya tiene sus cuatro semifinalistas

Santa Fe, San Cristóbal, Nuevo Horizonte y Atenas dieron un paso decisivo en la pelea por el Clausura 2026 de Primera B. Hubo lluvia de goles, remontadas, tensión y una definición por penales que mantuvo a todos en vilo. Los cuartos de final dejaron servidos dos cruces que prometen mucho para la próxima instancia.