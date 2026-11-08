La Primera B de la Liga Santafesina de Fútbol entró en la etapa decisiva del Torneo Clausura 2026 y los cuartos de final del Octogonal entregaron una jornada cargada de emociones.
El Octogonal ya tiene sus cuatro semifinalistas
Santa Fe, San Cristóbal, Nuevo Horizonte y Atenas dieron un paso decisivo en la pelea por el Clausura 2026 de Primera B. Hubo lluvia de goles, remontadas, tensión y una definición por penales que mantuvo a todos en vilo. Los cuartos de final dejaron servidos dos cruces que prometen mucho para la próxima instancia.
Después de las lluvias de la madrugada, el sábado pudo desarrollarse con normalidad y la pelota volvió a ser protagonista en cuatro escenarios, donde quedaron definidos los equipos que continúan en carrera.
Santa Fe protagonizó el partido más espectacular de la jornada y goleó 6 a 3 a El Pozo en un encuentro plagado de emociones. El conjunto santafesino encontró contundencia en los metros finales y construyó una victoria que le permitió avanzar con autoridad a las semifinales.
Agustín Flores abrió el camino para Santa Fe, mientras que Joaquín Argüello tuvo una actuación determinante al convertir tres goles. Damián Gudiño y Ulises Segovia completaron la goleada.
Para El Pozo descontaron Juan Ponce y Astor Rozycki, este último por partida doble. Nueve goles en una tarde de fútbol abierto y ofensivo, que tuvo a Santa Fe como justo ganador.
Santa Fe va con San Cristóbal
El próximo rival será San Cristóbal, que también protagonizó una actuación contundente. En Alto Verde, el local Defensores comenzó ganando con un tanto de Francisco Ávila, pero la visita reaccionó y terminó imponiéndose 4 a 1 para quedarse con una clasificación de enorme valor.
Franco Jominy apareció dos veces en la red para encaminar la remontada, mientras que Santiago Paz y Natanael Mermet completaron el marcador.
San Cristóbal no se desesperó después del golpe inicial, encontró los caminos para dar vuelta la historia y terminó festejando una victoria que lo depositó entre los cuatro mejores.
De esta manera, Santa Fe y San Cristóbal se medirán en una de las semifinales del Octogonal. Será un duelo entre dos equipos que llegan con argumentos y confianza después de superar con claridad sus respectivos cuartos de final.
Atenas festejó desde los doce pasos
El otro sector del cuadro tuvo una definición completamente diferente. Atenas y Banco Provincial igualaron 0 a 0 durante los noventa minutos y debieron recurrir a los penales para conocer al semifinalista.
En una definición cargada de tensión, Atenas logró imponerse 4 a 3 desde los doce pasos y consiguió el boleto a la próxima instancia. El empate sin goles dejó todo abierto y la tanda terminó siendo el camino para que el conjunto de Atenas pudiera continuar soñando con el título.
Su próximo rival será Nuevo Horizonte, que hizo valer su oportunidad y derrotó 2 a 0 a Vecinal Gálvez. Martín Retamar y Mateo Quiroga marcaron los tantos de una victoria que le permitió a Nuevo Horizonte avanzar con firmeza y meterse entre los cuatro mejores del Clausura.
Así, el Octogonal de Primera B ya tiene su cuadro de semifinales. Santa Fe enfrentará a San Cristóbal, mientras que Nuevo Horizonte se medirá con Atenas.
Quedan solamente cuatro equipos en carrera y el margen de error comienza a reducirse al mínimo. Cada partido tendrá ahora el peso de una final.
El Clausura 2026 empieza a transitar su etapa más apasionante y los semifinalistas saben que están a un paso de llegar a la gran definición. La Primera B quiere conocer a su campeón y la lucha está más abierta que nunca.