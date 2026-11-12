Ayer, Deportivo Santa Rosa y Sportivo Guadalupe se enfrentaron por la fecha 11 del torneo Clausura de Copa de Plata de las divisiones inferiores de la Liga Santafesina de Fútbol.
Un recuerdo que fue más allá del fútbol
Deportivo Santa Rosa y Sportivo Guadalupe se enfrentaron por la quinta categoría, pero antes de la pelota hubo un momento especial. Ambos planteles se unieron para recordar a Thiago Domínguez, juvenil de Guadalupe, fallecido recientemente. Una foto comunitaria y un minuto de silencio marcaron una jornada cargada de emoción.
Sin embargo, antes de que comenzara el partido de quinta categoría, la pelota quedó a un costado para darle lugar a algo mucho más profundo: el recuerdo de Thiago Domínguez.
Jugadores y cuerpos técnicos de ambos equipos se reunieron para compartir una fotografía comunitaria en homenaje al juvenil de Sportivo Guadalupe, fallecido hace pocos días. Luego, en la previa del encuentro, se realizó un respetuoso minuto de silencio.
Fue un instante de esos que atraviesan cualquier resultado, cualquier campeonato y cualquier rivalidad. El silencio de los chicos, los entrenadores y todos los presentes expresó un sentimiento difícil de poner en palabras.
Una memoria que permanecerá
Thiago Domínguez integraba la categoría 2009 de Sportivo Guadalupe y formaba parte de las divisiones inferiores que participan de los torneos de la Liga Santafesina.
Su partida, anunciada públicamente el pasado 4 de noviembre, generó un profundo dolor en su club, en la comunidad liguista y, especialmente, entre sus familiares, amigos, compañeros y quienes compartieron con él tantos momentos dentro de una cancha.
Ayer, Santa Rosa y Guadalupe demostraron que el fútbol también puede ser encuentro, abrazo y memoria. Porque existen situaciones que van mucho más allá de un partido. Y porque cuando un compañero, un jugador o un amigo deja de estar, la camiseta permanece como un vínculo que el tiempo no logra borrar.
El resultado quedó en segundo plano. Lo verdaderamente importante fue ese gesto sencillo y enorme a la vez: recordar a Thiago juntos.
En el recuerdo, siempre.