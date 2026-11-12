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Un recuerdo que fue más allá del fútbol

Deportivo Santa Rosa y Sportivo Guadalupe se enfrentaron por la quinta categoría, pero antes de la pelota hubo un momento especial. Ambos planteles se unieron para recordar a Thiago Domínguez, juvenil de Guadalupe, fallecido recientemente. Una foto comunitaria y un minuto de silencio marcaron una jornada cargada de emoción.