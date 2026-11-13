Fútbol Senior

Loyola y San Lorenzo, los finalistas de la Copa de Oro

Los Santos y el conjunto de barrio Loyola se metieron en la gran final del Clausura 2026 de Senior de la Liga Santafesina. Ambos semifinalistas debieron recurrir a los penales para superar a Colón y Unión, respectivamente. En la Copa de Plata, Gimnasia venció a Pucará y espera rival.