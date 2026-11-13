La Copa de Oro del Clausura 2026 de la categoría Senior de la Liga Santafesina tendrá una definición bien de barrio. Loyola y San Lorenzo serán los protagonistas de la gran final, luego de superar en dramáticas semifinales a los dos grandes de Santa Fe: Colón y Unión.
Loyola y San Lorenzo, los finalistas de la Copa de Oro
Los Santos y el conjunto de barrio Loyola se metieron en la gran final del Clausura 2026 de Senior de la Liga Santafesina. Ambos semifinalistas debieron recurrir a los penales para superar a Colón y Unión, respectivamente. En la Copa de Plata, Gimnasia venció a Pucará y espera rival.
Los dos encuentros semifinales terminaron igualados durante el tiempo reglamentario y la definición debió trasladarse a los doce pasos, donde los finalistas demostraron mayor eficacia y temple para quedarse con el pasaje al partido decisivo.
Loyola dio el golpe ante Colón
En el estadio Rafael Batres, Colón de Santa Fe y Loyola empataron 2 a 2 en un partido cargado de emociones. Para el Sabalero marcaron Ariel Gorosito y Norberto Sueldo, mientras que Enrique López y José Fernández convirtieron para Loyola.
La igualdad llevó la definición a los penales y allí Loyola se impuso 4-3, sellando una clasificación que le permite soñar con la consagración en el Clausura.
Del otro lado del cuadro, San Lorenzo igualó 0-0 con Unión de Santa Fe en Ángel Gallardo. El encuentro fue cerrado y parejo, sin que ninguno pudiera quebrar el cero durante los minutos de juego.
La historia se resolvió desde los once metros y Los Santos tuvieron mejor puntería: se impusieron 5-4 en la tanda de penales y consiguieron el boleto a la gran final.
Así, el partido decisivo tendrá un atractivo especial. Loyola y San Lorenzo, dos instituciones ligadas profundamente al fútbol de barrio santafesino, irán por la Copa de Oro en una final que promete emoción, experiencia y mucha pasión.
Gimnasia, a la espera en la Copa de Plata
En la Copa de Plata también hubo acción por las semifinales. Gimnasia y Esgrima derrotó 4-2 a Pucará y avanzó en el certamen.
Edgardo Pallero, Roberto Sottaz, en dos oportunidades, y Jorge Álvarez marcaron los goles del ganador. Para Pucará descontaron Gustavo Ramírez y Rafael Lencina.
De esta manera, Gimnasia aguarda ahora por su rival para definir el título de Plata, mientras Loyola y San Lorenzo ya tienen reservado el gran partido por la gloria máxima del Senior liguista.