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Loyola y San Lorenzo, los finalistas de la Copa de Oro

Los Santos y el conjunto de barrio Loyola se metieron en la gran final del Clausura 2026 de Senior de la Liga Santafesina. Ambos semifinalistas debieron recurrir a los penales para superar a Colón y Unión, respectivamente. En la Copa de Plata, Gimnasia venció a Pucará y espera rival.

San Lorenzo, ganó y se metió en la final. GentilezaSan Lorenzo, ganó y se metió en la final. Gentileza
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La Copa de Oro del Clausura 2026 de la categoría Senior de la Liga Santafesina tendrá una definición bien de barrio. Loyola y San Lorenzo serán los protagonistas de la gran final, luego de superar en dramáticas semifinales a los dos grandes de Santa Fe: Colón y Unión.

Los dos encuentros semifinales terminaron igualados durante el tiempo reglamentario y la definición debió trasladarse a los doce pasos, donde los finalistas demostraron mayor eficacia y temple para quedarse con el pasaje al partido decisivo.

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Loyola dio el golpe ante Colón

En el estadio Rafael Batres, Colón de Santa Fe y Loyola empataron 2 a 2 en un partido cargado de emociones. Para el Sabalero marcaron Ariel Gorosito y Norberto Sueldo, mientras que Enrique López y José Fernández convirtieron para Loyola.

La igualdad llevó la definición a los penales y allí Loyola se impuso 4-3, sellando una clasificación que le permite soñar con la consagración en el Clausura.

Del otro lado del cuadro, San Lorenzo igualó 0-0 con Unión de Santa Fe en Ángel Gallardo. El encuentro fue cerrado y parejo, sin que ninguno pudiera quebrar el cero durante los minutos de juego.

La historia se resolvió desde los once metros y Los Santos tuvieron mejor puntería: se impusieron 5-4 en la tanda de penales y consiguieron el boleto a la gran final.

Así, el partido decisivo tendrá un atractivo especial. Loyola y San Lorenzo, dos instituciones ligadas profundamente al fútbol de barrio santafesino, irán por la Copa de Oro en una final que promete emoción, experiencia y mucha pasión.

Gimnasia, a la espera en la Copa de Plata

En la Copa de Plata también hubo acción por las semifinales. Gimnasia y Esgrima derrotó 4-2 a Pucará y avanzó en el certamen.

Edgardo Pallero, Roberto Sottaz, en dos oportunidades, y Jorge Álvarez marcaron los goles del ganador. Para Pucará descontaron Gustavo Ramírez y Rafael Lencina.

De esta manera, Gimnasia aguarda ahora por su rival para definir el título de Plata, mientras Loyola y San Lorenzo ya tienen reservado el gran partido por la gloria máxima del Senior liguista.

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