Fútbol Juvenil

El Sub 12 santafesino, listo para el desafío provincial

La Selección de Liga Santafesina, conducida por Darío Cabrol, quedó preparada para disputar este sábado el Torneo Provincial de Selecciones Sub 12 en Tostado. El combinado jugará tres partidos ante Esperancina, Reconquistense y Ceresina.