Los juveniles están listos para salir a escena. La Selección Sub 12 masculina de la Liga Santafesina de Fútbol disputará este sábado el Torneo Provincial de Selecciones de Liga que organiza la Federación Santafesina de Fútbol en la ciudad de Tostado, en jurisdicción de la Liga Ceresina.
El Sub 12 santafesino, listo para el desafío provincial
La Selección de Liga Santafesina, conducida por Darío Cabrol, quedó preparada para disputar este sábado el Torneo Provincial de Selecciones Sub 12 en Tostado. El combinado jugará tres partidos ante Esperancina, Reconquistense y Ceresina.
El equipo de la Casa Madre santafesina, dirigido por Darío Cabrol, realizó este jueves un último ensayo en el predio Nery Alberto Pumpido, donde enfrentó en un amistoso al representativo de la categoría Décima de Santa Fe FC. Con esa prueba, el plantel quedó preparado para afrontar una jornada intensa junto a otras cuatro ligas de la provincia.
Tres partidos en una jornada
La competencia reunirá a las selecciones de las ligas Santafesina, Ceresina, Esperancina, Reconquistense y Rafaelina. La Santafesina tendrá tres compromisos durante la jornada del sábado.
El debut será a las 9, frente a la Liga Esperancina, en la Villa Recreativa del Club Atlético Tostado. A las 11 llegará el segundo desafío ante la Liga Reconquistense, en el estadio Juan Francisco Chiapello del Club San Lorenzo. Finalmente, a las 17, cerrará su participación frente a la Liga Ceresina, nuevamente en el escenario de San Lorenzo.
Los convocados
Darío Cabrol citó para esta experiencia provincial a Ciro Alegre, Jairo Loza, Luciano Sandoval, Lucas Ríos, Benjamín Cuevas, Santino Balenzuela, Dylan Benítez, Santino Villalba, Thiago Zurschmitten, Ignacio Trosero, Gael Sánchez, Aaron Coronel, Fantino Sotelo, Lorenzo Lenarduzzi, Bastian Vázquez y Joaquín Figueroa.
Con la ilusión propia de los más chicos, la Santafesina afrontará en Tostado una nueva experiencia formativa, llevando el fútbol de la Liga a una competencia que permitirá medirse con otros talentos de la provincia.