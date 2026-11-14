Liga Santafesina de Fútbol

La Salle se quedó con el clásico colegial y sigue en carrera

En Cabaña Leiva, el equipo de Servin derrotó 1 a 0 a Ateneo con un gol de Benjamín Maciel, a los 47 minutos del primer tiempo. En una tarde de mucha emoción, color y un gran acompañamiento de los dos colegios, La Salle consiguió avanzar en el Clausura 2026. También clasificaron Unión y Ciclón Racing.