En Cabaña Leiva hubo una tarde de clásico, fútbol y fiesta. La Salle se quedó con una victoria por 1 a 0 frente a Ateneo en uno de los cruces del torneo Clausura 2026 de la Liga Santafesina de Fútbol y consiguió el pasaporte a una nueva instancia de la competencia.
La Salle se quedó con el clásico colegial y sigue en carrera
En Cabaña Leiva, el equipo de Servin derrotó 1 a 0 a Ateneo con un gol de Benjamín Maciel, a los 47 minutos del primer tiempo. En una tarde de mucha emoción, color y un gran acompañamiento de los dos colegios, La Salle consiguió avanzar en el Clausura 2026. También clasificaron Unión y Ciclón Racing.
El partido tuvo todos los condimentos que suele ofrecer un clásico. Intensidad, momentos de buen juego, situaciones frente a los arcos y, sobre todo, un marco de público que le dio un color especial a la jornada.
Las tribunas estuvieron ocupadas por chicos y familias vinculadas a ambos colegios, en una verdadera celebración del fútbol formativo y de la identidad que generan estas instituciones.
La Salle encontró la diferencia cuando el primer tiempo se encaminaba hacia el descanso. A los 47 minutos, Benjamín Maciel apareció para marcar el único tanto del encuentro y poner al conjunto lasallano en ventaja. Fue un golpe importante para Ateneo, que debía afrontar el complemento con la obligación de buscar el empate.
Un segundo tiempo abierto y con chances
En la segunda mitad se sucedieron los cambios en ambos equipos, en busca de aire nuevo y distintas alternativas para modificar el desarrollo. La Salle tuvo posibilidades para ampliar la diferencia y sentenciar el clásico, pero no logró aprovecharlas.
Ateneo, por su parte, nunca dejó de intentarlo. El equipo conducido por Agustín Oliver tuvo sus oportunidades para alcanzar la igualdad, generó situaciones y mantuvo la expectativa hasta los minutos finales.
Sin embargo, a la hora de la definición, los atacantes no estuvieron finos y las chances que aparecieron delante del arco lasallano no pudieron transformarse en gol.
Con el correr de los minutos, La Salle fue sosteniendo la ventaja y el partido ingresó en su tramo decisivo con la incertidumbre propia de un resultado corto.
Un gol podía cambiarlo todo, pero el conjunto de Cabaña Leiva resistió y terminó celebrando una victoria que vale mucho más que tres puntos: significó avanzar en una instancia decisiva del Clausura.
El pitazo final del árbitro Maximiliano Moya desató la alegría de los lasallanos. Jugadores, cuerpo técnico y allegados se fundieron en un festejo que rápidamente se trasladó a las tribunas. Fue el cierre ideal para una jornada que volvió a mostrar la importancia que tienen estos clásicos en el fútbol santafesino.
Un escenario que fue una verdadera fiesta
Más allá del resultado, la imagen que quedó de la tarde fue la de dos comunidades educativas acompañando a sus equipos.
En ambas tribunas hubo un importante número de chicos de todas las edades de los dos colegios, alentando y viviendo el partido con entusiasmo. El marco le dio al clásico una atmósfera particular y confirmó que estos encuentros trascienden lo estrictamente deportivo.
La Salle ganó, avanzó y ahora espera por el próximo desafío. Ateneo, pese a la derrota, dejó en claro que estuvo a la altura de un cruce que se definió por un detalle y que tuvo emoción hasta el final.
Pero la jornada del Clausura 2026 también entregó otras clasificaciones. En La Tatenguita, Unión fue contundente y goleó 4 a 1 a Cosmos, resultado que le permitió meterse en la siguiente instancia del certamen.
Además, en Candioti, Ciclón Racing superó 1 a 0 a Juventud Unida y también consiguió la clasificación. De esta manera, la competencia continúa dejando partidos de alto voltaje y escenarios donde cada encuentro adquiere una importancia especial.
La Salle, Unión y Ciclón Racing ya tienen su lugar asegurado en la próxima instancia. En Cabaña Leiva, el clásico colegial terminó teñido de azul y blanco, con un gol de Maciel que alcanzó para abrir la puerta de la clasificación y desatar una celebración que tuvo como protagonistas a los jugadores y a toda la familia lasallana.