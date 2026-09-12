Torneo Clausura, fecha 4

Ateneo y La Salle, un clásico sin goles pero con mucho fútbol

Ateneo Inmaculada y La Salle Jobson igualaron 0 a 0 por la cuarta fecha del Clausura Lautaro Fagioli. Faltaron los goles, pero sobró juego, intensidad y un buen marco de público para acompañar un clásico colegial que terminó en paz, como debe ser. La jornada sabatina completó una fecha con triunfos importantes, goleadas y cambios en la parte alta de las zonas.