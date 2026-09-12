El clásico colegial volvió a tener todos los condimentos que hacen especial a un partido de estas características. Ateneo Inmaculada y La Salle se enfrentaron por la cuarta fecha del Torneo Clausura Lautaro Fagioli de Primera A y, aunque el marcador terminó cerrado, ambos dejaron una imagen positiva.
Ateneo y La Salle, un clásico sin goles pero con mucho fútbol
Ateneo Inmaculada y La Salle Jobson igualaron 0 a 0 por la cuarta fecha del Clausura Lautaro Fagioli. Faltaron los goles, pero sobró juego, intensidad y un buen marco de público para acompañar un clásico colegial que terminó en paz, como debe ser. La jornada sabatina completó una fecha con triunfos importantes, goleadas y cambios en la parte alta de las zonas.
El 0 a 0 no refleja necesariamente la falta de fútbol. Por el contrario, fue un encuentro bien jugado, disputado con intensidad y con momentos interesantes frente a los dos arcos. Faltó esa última puntada, ese remate capaz de quebrar el cero y desatar el festejo de alguna de las dos parcialidades.
Los dirigidos por Agustín Oliver, por el lado de Ateneo, y los conducidos por Sebastián Servín, en La Salle, protagonizaron un clásico donde la entrega estuvo a la altura de la historia. El público acompañó en buen número y le dio al partido el marco que merecía.
Y hubo otro detalle para destacar: el clásico terminó en paz. En tiempos donde muchas veces el resultado parece importar más que todo lo demás, Ateneo y La Salle entendieron que estos partidos también se juegan con respeto.
Se compite, se lucha, se quiere ganar, pero cuando termina el encuentro queda el fútbol y queda la posibilidad de volver a encontrarse.
Colón de San Justo sigue arriba y Sanjustino se prende
La cuarta fecha había comenzado el miércoles con el triunfo de Sanjustino, que derrotó 2 a 0 a Gimnasia y Esgrima en Ciudadela, con dos goles de Nehemías González, para trepar a lo más alto de la Zona B.
El jueves, en tanto, el campeón Colón de San Justo volvió a demostrar por qué sigue siendo protagonista. En un partido cargado de emociones, venció 3 a 2 a Cosmos. Guido Rancez, en dos oportunidades, y Diego Pariani marcaron para el conjunto rojiblanco, mientras que Diego Fornillo y Luciano Pereyra anotaron para Cosmos.
También hubo un triunfo contundente de Juventud Unida, que en Candioti goleó 5 a 2 a Sportivo Guadalupe. Federico Farherr, autor de un triplete, fue la gran figura goleadora de la jornada. Lionel Flores y Eros Méndez completaron la cuenta, mientras que Leandro Ledesma y Mauricio Kinkela marcaron para Guadalupe.
Una fecha con goleadas, empates y una gran sorpresa
El sábado también dejó la sorpresa de la jornada en cancha de Colón, donde Nobleza dio el golpe y derrotó 2 a 0 a su rival, con tantos de Jeremías Zalazar y Matías Mena.
Unión y La Perla del Oeste igualaron 1 a 1. Benjamín Pérez convirtió para el Tatengue, mientras que Amir Navarro anotó para el conjunto de Recreo.
En otro de los partidos de la fecha, Independiente y Newell's Old Boys no pudieron sacarse ventajas y terminaron 0 a 0.
Universidad consiguió una importante victoria por 2 a 0 sobre Las Flores II, con goles de Ramiro Rotondo y Carlos Villordo. El Quillá, en tanto, protagonizó una de las grandes goleadas del capítulo.
Venció 6 a 1 a Santa Rosa. Joaquín Felizia, con tres tantos, fue el máximo artillero, mientras que Facundo Losa, en dos oportunidades, y Gastón Losa completaron la goleada. Lautaro Acevedo marcó el descuento.
Finalmente, Academia AC y Nacional igualaron 1 a 1. Gonzalo Colombara convirtió para Academia, mientras que Javier Salinas marcó para Nacional.
Se cerró así una nueva fecha del Clausura Lautaro Fagioli. Una jornada que tuvo de todo: triunfos importantes, goleadas, sorpresas y, especialmente, un clásico colegial que no tuvo goles, pero sí tuvo fútbol, público y respeto. Porque en la Liga Santafesina también se gana cuando la fiesta termina en paz.