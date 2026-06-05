Una historia construida desde adentro. Hablar de La Salle es hablar de un proyecto que fue creciendo paso a paso, sin perder de vista sus raíces.
La Salle, un club que creció desde sus raíces y hoy proyecta un futuro sin fronteras
Desde Cabaña Leiva hasta convertirse en una de las instituciones más sólidas de la Liga Santafesina, La Salle construyó una identidad basada en el trabajo, el sentido de pertenencia y la formación de jugadores propios. Con una historia de crecimiento sostenido, títulos que marcaron épocas y una infraestructura de primer nivel, el club atraviesa el mejor momento de su historia y sueña con desafíos cada vez más importantes.
Ubicado en Cabaña Leiva, el club logró transformarse con el paso de los años en una de las instituciones más importantes y respetadas de la Liga Santafesina de Fútbol, consolidando una identidad deportiva y social que hoy trasciende los límites de la región.
Gran parte de este crecimiento encuentra sustento en el trabajo realizado por dirigentes, entrenadores y jugadores que entendieron que el camino debía construirse desde las divisiones formativas.
En ese proceso, la figura de Honorio Ferrero resulta fundamental. Bajo su conducción y acompañamiento, la institución fue fortaleciendo sus estructuras y sentando las bases de un proyecto que hoy muestra resultados visibles en todos los ámbitos.
Entre los años 2000 y 2010 comenzó a escribirse uno de los capítulos más importantes de la historia moderna del club.
Aquella generación integrada por Javier Fonseca, Juani Bianco, Pomelo Mauri, Nicolás Bianco, Germán López, Federico Bruna, Facundo Dellara, Manuel Méndez, Gustavo Marino, Sebastián Luque y Matías Milesi, entre otros, dejó una huella imborrable.
No sólo por los resultados obtenidos dentro de la cancha, sino también porque representaron el espíritu de pertenencia que caracteriza a la institución.
La mayoría de ellos surgieron de las propias inferiores y demostraron que era posible competir de igual a igual con los clubes más importantes de la región apostando a jugadores formados en casa.
Aquellos equipos marcaron un rumbo. Fueron el punto de partida de una idea que se fue fortaleciendo con el tiempo y que permitió que La Salle creciera de manera sostenida. Lo que comenzó como una apuesta al trabajo formativo terminó convirtiéndose en una filosofía institucional que hoy sigue vigente.
Del crecimiento deportivo a la proyección nacional
Los años fueron consolidando el proyecto. La Salle dejó de ser una promesa para transformarse en una realidad dentro del fútbol santafesino. Los títulos obtenidos en 1992, 2013 y 2021 representan hitos fundamentales en la rica historia de la institución y reflejan el proceso de crecimiento que se fue desarrollando durante décadas.
Cada campeonato tuvo su propia significación. El primero permitió demostrar que el club podía competir al máximo nivel. El segundo confirmó la vigencia de una institución que continuaba evolucionando. El tercero terminó de posicionar a La Salle entre los protagonistas permanentes del fútbol regional.
Sin embargo, los logros deportivos son apenas una parte de la historia. La evolución también puede observarse en la infraestructura, un aspecto que ha sido clave para acompañar el crecimiento institucional. Hoy el club cuenta con un estadio iluminado que le permite desarrollar actividades en horarios nocturnos y disfrutar de competencias en condiciones óptimas.
A ello se suma uno de los mejores campos de juego de la región y de la Liga Santafesina. El cuidado permanente de sus instalaciones convirtió al predio en un verdadero orgullo para socios, jugadores y simpatizantes.
Cada mejora realizada responde a una visión de largo plazo que busca ofrecer las mejores condiciones para la práctica deportiva y el desarrollo integral de sus futbolistas.
En la actualidad
El presente encuentra a La Salle atravesando el momento más importante de su historia. La institución logró combinar resultados deportivos, crecimiento estructural y una fuerte identidad basada en el sentido de pertenencia. Son pocos los clubes que pueden exhibir un recorrido tan sólido y coherente.
Por eso no sorprende que hoy se analicen nuevos desafíos. La posibilidad de dar un salto de calidad aparece como un objetivo cada vez más cercano. Dentro de la institución existe la convicción de que el trabajo realizado durante años permite pensar en competencias de mayor jerarquía, tanto a nivel regional como nacional.
La idea de participar en torneos superiores ya forma parte de las conversaciones dirigenciales y representa una muestra clara de las aspiraciones que tiene el club para el futuro. No se trata de una ilusión improvisada, sino de la consecuencia lógica de un proceso que fue creciendo de manera constante.
Mientras tanto, La Salle continúa disfrutando de un presente que combina orgullo y expectativa. Orgullo por todo lo conseguido a lo largo de los años y expectativa por lo que todavía queda por construir.
Porque si algo ha demostrado esta institución es que los sueños más ambiciosos pueden alcanzarse cuando existe una base sólida, una identidad clara y una comunidad comprometida con el crecimiento.
Desde aquellas generaciones que marcaron el camino hasta los equipos actuales que siguen escribiendo nuevas páginas, La Salle continúa fortaleciendo una historia que ya ocupa un lugar destacado dentro de la Liga Santafesina. Una historia nacida en Cabaña Leiva, pero con un horizonte que cada vez parece más amplio y prometedor.