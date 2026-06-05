Liga Santafesina

La Salle, un club que creció desde sus raíces y hoy proyecta un futuro sin fronteras

Desde Cabaña Leiva hasta convertirse en una de las instituciones más sólidas de la Liga Santafesina, La Salle construyó una identidad basada en el trabajo, el sentido de pertenencia y la formación de jugadores propios. Con una historia de crecimiento sostenido, títulos que marcaron épocas y una infraestructura de primer nivel, el club atraviesa el mejor momento de su historia y sueña con desafíos cada vez más importantes.