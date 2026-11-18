La Liga Santafesina entra en una nueva instancia decisiva. Después de una primera ronda de Playoffs cargada de emoción, quedaron definidos los cuatro cruces de los cuartos de final del Torneo Clausura Lautaro Fagioli de Primera División.
Cuatro cruces, un solo objetivo: seguir en carrera
Los cuartos de final de los Playoffs del Torneo Clausura Lautaro Fagioli de Primera A ya tienen días, horarios y escenarios confirmados. Colón de San Justo, último campeón, abrirá la serie este miércoles ante Ciclón Racing. El viernes será el turno de Sanjustino y La Perla, mientras que el sábado se completará la ronda con Universidad-Unión y Náutico El Quillá-La Salle Jobson.
Ocho equipos mantienen intacto el sueño de meterse entre los mejores y continuar avanzando hacia la definición del campeonato.
El telón se levantará este miércoles por la noche en el Portón del Norte. Desde las 21, Colón de San Justo, último campeón liguista, recibirá a Ciclón Racing en uno de los duelos que promete mayor intensidad.
El conjunto santafesino llega con el envión de haber conseguido una importante victoria como visitante frente a Juventud Unida de Candioti y ahora buscará dar otro golpe ante un rival de jerarquía.
El encuentro tendrá como árbitro a Juan Bonnín y pondrá frente a frente a dos protagonistas acostumbrados a jugar partidos importantes.
Para Colón de San Justo, la condición de local será un factor a aprovechar, mientras que Ciclón Racing intentará prolongar su buen momento y volver a dar una muestra de carácter en una instancia donde cada detalle puede resultar determinante.
El viernes, turno para Sanjustino y La Perla
La acción continuará el viernes 20 de noviembre, también desde las 21. En el estadio de Sanjustino, el conjunto local recibirá a La Perla del Oeste. Será otro choque de alto voltaje, entre dos equipos que conocen perfectamente la importancia de estas instancias y que buscarán quedarse con el pasaje a semifinales.
Sanjustino tendrá la ventaja de jugar ante su gente, pero enfrente estará La Perla, un equipo que ha demostrado ser competitivo durante toda la temporada y que llega dispuesto a sostener su protagonismo. Será un partido de esos en los que no habrá margen para distracciones y donde la concentración durante los 90 minutos tendrá un valor fundamental.
La jornada decisiva de los cuartos se completará el sábado 21, con dos encuentros programados para las 16. En Ciudad Universitaria, Universidad recibirá a Unión, en otro cruce que aparece abierto y con dos equipos que buscarán imponer su propuesta desde el comienzo.
A la misma hora, en la cancha de Náutico El Quillá, el local se medirá con La Salle. El conjunto de Cabaña Leiva, protagonista habitual de las definiciones liguistas, deberá afrontar una dura prueba ante un rival que intentará hacer valer su condición de local para avanzar de ronda.
Así, la Liga Santafesina ya tiene armado el camino de los cuartos de final. Cuatro partidos, ocho equipos y solamente cuatro lugares disponibles para las semifinales. El Clausura Lautaro Fagioli comienza a transitar su tramo más apasionante, con la ilusión de cada protagonista puesta en un único objetivo: seguir viviendo la fiesta de los Playoffs.