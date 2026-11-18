Torneo Clausura

Cuatro cruces, un solo objetivo: seguir en carrera

Los cuartos de final de los Playoffs del Torneo Clausura Lautaro Fagioli de Primera A ya tienen días, horarios y escenarios confirmados. Colón de San Justo, último campeón, abrirá la serie este miércoles ante Ciclón Racing. El viernes será el turno de Sanjustino y La Perla, mientras que el sábado se completará la ronda con Universidad-Unión y Náutico El Quillá-La Salle Jobson.