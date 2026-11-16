Torneo Clausura

La Perla ganó el clásico y sigue en carrera

En el Antonio Bossio, Deportivo Nobleza y La Perla del Oeste igualaron sin goles durante los 90 minutos. En la definición por penales, el conjunto de Recreo se impuso 5-4 y se metió en los cuartos de final, donde enfrentará a Sanjustino. El clásico fue una verdadera fiesta.