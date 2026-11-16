El clásico de Recreo fue una fiesta. Con un gran marco en el estadio Antonio Bossio, Deportivo Nobleza y La Perla del Oeste cerraron la primera fase de los playoffs del Torneo Clausura Lautaro Fagioli de Primera A de la Liga Santafesina de Fútbol.
La Perla ganó el clásico y sigue en carrera
En el Antonio Bossio, Deportivo Nobleza y La Perla del Oeste igualaron sin goles durante los 90 minutos. En la definición por penales, el conjunto de Recreo se impuso 5-4 y se metió en los cuartos de final, donde enfrentará a Sanjustino. El clásico fue una verdadera fiesta.
Después de 90 minutos intensos, donde ninguno pudo quebrar el cero, la clasificación se definió desde los doce pasos. Y allí apareció toda la personalidad de La Perla, que se impuso 5-4 para meterse entre los ocho mejores del certamen.
El partido tuvo todos los condimentos que suele ofrecer un clásico. Mucha intensidad, pierna fuerte, emociones contenidas y una multitud que acompañó a los dos representantes de Recreo en una jornada especial.
Nobleza buscó hacer valer su localía, mientras que La Perla sostuvo su propuesta y esperó su oportunidad para avanzar en un torneo en el que pretende volver a ser protagonista.
Una definición cargada de tensión
El cero se mantuvo durante todo el tiempo reglamentario y obligó a recurrir a los penales para conocer al último clasificado de la primera fase. En una definición cargada de tensión, La Perla del Oeste fue más efectiva y terminó ganando 5-4.
La clasificación le permitió al conjunto de Recreo meterse en una instancia decisiva y, además, tendrá por delante un cruce de enorme jerarquía: Sanjustino.
El elenco de San Justo aparece como uno de los equipos fuertes de la competencia y será el próximo desafío para La Perla, que llega con la confianza que entrega haber superado un clásico por la vía más dramática.
Todos los cruces de cuartos
La primera fase de los playoffs había comenzado el sábado con tres encuentros. La Salle Jobson venció 1-0 a Ateneo Inmaculada con gol de Benjamín Maciel; Ciclón Racing derrotó 1-0 a Juventud Unida, con tanto de Lázaro Haesler, mientras que Unión goleó 4-1 a Cosmos.
Para el Tate marcaron Mario Mosset, Thiago Fernández y Nicolás Puebla, en dos oportunidades, mientras que Diego Fornillo descontó para el elenco de Birollo.
Con la clasificación de La Perla, quedaron definidos los cuatro cruces de cuartos de final del Clausura Lautaro Fagioli. Sanjustino se medirá con La Perla del Oeste; Colón de San Justo enfrentará a Ciclón Racing; Náutico El Quillá jugará ante La Salle Jobson; y Universidad se cruzará con Unión.
La Liga entra así en su etapa más apasionante. Ocho equipos siguen en carrera, cuatro partidos separarán a los protagonistas de las semifinales y cada detalle comenzará a tener un peso decisivo. La Perla ya dio el primer paso: sobrevivió al clásico, ganó desde los penales y ahora va por otro golpe grande frente a Sanjustino.