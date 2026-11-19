La única duda de Delfino para jugar ante Deportivo Morón, es quién jugará por el sector derecho en este esquema de 4-2-3-1. Si está bien, el gran candidato es Franco García, pero tiene que estar en las mejores condiciones físicas para que Delfine lo ponga de titular, más allá de que el otro día ingresó cuando faltaban pocos minutos para el final del encuentro con Midland.
Si no está García, va Sarmiento; y el resto, igual en Colón
Es muy probable que Delfino repita equipo si es que no lo ve ciento por ciento al “Wachi” García para que vaya de entrada.
La primera alternativa, hoy, sigue siendo Darío Sarmiento, que fue el que ingresó desde el arranque ante Midland. Por ello, la posibilidad de que se repita equipo o, a lo sumo, efectuar una sola modificación, es lo que aparece en el horizonte sabalero para afrontar este partido en el barrio Centenario.
Hay otros dos jugadores que podrían quedar como alternativas. Uno es Beltrán y el otro es Antonio. Los cuatro son jugadores totalmente distintos. García tiene alma de delantero, Sarmiento es un enganche, Beltrán es un marcador de punta con cierto recorrido que puede hacer la banda y Antonio es un volante con manejo, que es más para jugar por el sector central, como doble cinco, que para hacerlo por el costado.
Si estarían todos bien, la idea central de Delfino es que el equipo juegue como lo hizo en el arranque del encuentro en Bolívar. Allí, García arrancó el partido, armó una gran jugada en la primera pelota que tocó que casi termina en la cabeza de Marcioni con amplias chances de convertirse en gol y, en la segunda que tocó, le entraron duro en el empeine de su pie izquierdo, que es el que se había lesionado ante Los Andes. ¿Cómo terminó todo?, con García afuera de la cancha cuando apenas iban 5 minutos.
Con Sarmiento y con Beltrán se puede mantener el esquema, pero con Antonio no. Allí habría que modificarlo y pasar a jugar de otra manera, con Antonio-Lértora-Toledo como volantes, correrlo a Marcioni al costado derecho (lo está haciendo bien por izquierda) y a Lago al sector izquierdo (lo potencia esa posición como media punta detrás de Bonansea). Ahí se convertiría en una suerte de 4-3-3 que aparece como más ofensivo, pero que podría restarle potencial al equipo. Por eso, las primeras opciones, en el caso de que García no llegue bien para ser titular, es que juegue Sarmiento (lo más probable) o Beltrán.
Con este panorama, Colón tendrá a Tomás Giménez en el arco (solamente le hicieron dos goles en ocho partidos y ambos en el cotejo con Almirante Brown en Santa Fe). En la línea de cuatro estarán Peinipil, Thaller, Rasmussen y Castet. En la mitad de la cancha, jugará la dupla Toledo-Lértora (ya recuperado) para la contención, con García o Sarmiento por derecha, Lago por el centro, Marcioni por izquierda y Alan Bonansea como único punta.
La última derrota de Colón fue en aquel partido en Mendoza ante Godoy Cruz, cuando cayó derrotado por 2 a 0, la tarde que le anularon de manera increíble un gol a Toledo, cuando el partido estaba igualado sin goles. Ese partido se jugó el 13 de setiembre, por lo que Colón ya lleva más de dos meses sin perder y ha conseguido una eficacia defensiva muy importante, toda vez que, en ocho partidos, pudo sostener el arco invicto en siete y apenas le convirtieron en uno.
La ventaja deportiva de Morón
Se recuerda que ahora es partido y revancha. La ventaja deportiva la tiene Deportivo Morón, que definirá en su cancha en el segundo partido. ¿En qué consiste, además, la ventaja deportiva?, en que a igualdad de puntos y diferencia de goles, el que pasará será Deportivo Morón.
Respecto del encuentro revancha, por lo que pudo averiguar El Litoral, se jugaría el sábado de la semana que viene. Esa es la pretensión del “Gallito”, que, sin embargo, deberá tenerse en cuenta que ese día se jugará la final de la Copa Libertadores y la Afa, seguramente, tendrá con Estudiantes la misma decisión que con Boca en este fin de semana por la Sudamericana. Es decir, evitar que haya partidos programados en el momento en que se jueguen ambas finales, teniendo en cuenta que ambos partidos decisivos de los torneos internacionales de Conmebol, tienen a protagonistas argentinos.
En consecuencia, para jugar el sábado será necesario que el encuentro comience a partir de las 19 o también un poco más tarde, para que la Afa autorice. Antes se hace complicado teniendo en cuenta las altas temperaturas.
Por último y volviendo al panorama futbolístico, hay que recordar que tanto Budiño como Pier Barrios, quienes fueron titulares a lo largo del año, ya están en condiciones de ser de la partida pero, evidentemente, han perdido aquella condición en manos de Tomás Giménez y Thaller, respectivamente.