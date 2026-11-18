Tantas veces Cementerio de Elefantes y esta vez hay que enterrar un “Gallo”. Para muchos, la llave de Colón-Deportivo Morón es una final anticipada, después del lógico ascenso del “Tomba” y la ilógica eliminación de Ferro en Caballito. Lo concreto es que el Sabalero, como pidió el club en sus redes sociales, va por un pasito más. “Todos juntos”, en modo Delfino.
En la “Semana del Brigadier”... Colón quiere que la cancha tiemble
La AFA designó a Fabricio Llobet como juez principal para el cruce de ida con el Deportivo Morón por los cuartos de final del Reducido en busca del segundo ascenso a Primera División. Colón, en cuenta regresiva, pisó el césped del Brigadier para ensayar.
"Todos juntos, un pasito más..."
Desde el momento que el club comunicó de qué manera se organizaba el partido del sábado, la gente empezó a jugar su propio partido. Ya sea vía ticketera o con presencialidad física en la sede del ”Negro”, todos colaborando con ese bono de 10.000 pesos que aplica para todo el mundo.
El partido ya arrancó desde la AFA, que designó a Fabrizio Llobet como el colegiado principal, quien estará acompañado por Damián Espinoza y Lucas Ripoli como asistentes; Mariano Negrete será el cuarto árbitro. Llobet acumula cuatro partidos arbitrando a Colón, con tres victorias y un empate.
Desde la entidad del Barrio Centenario, se explica que “se puede adquirir el bono de dos maneras”: 1) Presencialmente, presentando tu carnet físico en la sede del club: lunes a viernes de 9 a 17 y Sábados de 9 a 12; de forma online a través del siguiente enlace: https://colon.boleteriavip.com.ar.
Al momento de realizar la compra deberás seleccionar tu ubicación habitual. Si contás con abono, seleccioná la opción "Tipo: Abonado".
Valores del bono y entradas: populares, bono socios: $10.000. Platea Este, Norte Alta y Sur Alta: abonados $10.000 y socios: $25.000 ($15.000 + bono $10.000); no socios: $50.000 ($40.000 + bono $10.000).
Platea Este Baja: abonados: $10.000; socios: $35.000 ($25.000 + bono $10.000); no socios: $70.000 ($60.000 + bono $10.000). Palcos: abonados: $10.000; Socios: $65.000 ($55.000 + bono $10.000); no socios: $110.000 ($100.000 + bono $10.000).
Se aclara como importante que los socios “infantiles” (0 a 13 años) y “vitalicios” se encuentran exentos del pago del bono.
Como se sabe, cada asociado podrá incorporar gratuitamente a un menor de 12 años o a una persona mayor de 65. Para utilizar este beneficio será necesario registrar previamente al invitado en el apartado de acreditaciones para socios, donde deberán completarse los datos solicitados (mismo sistema que se activó frente a Midland).
En lo futbolístico, el cuerpo técnico decidió que el plantel pise el césped del Cementerio de los Elefantes, más allá que la mayoría de los ensayos se realizan en la cancha principal del predio deportivo 4 de junio.
Ahora, el famoso Reducido entra en su etapa decisiva y tendrá una modificación importante en su formato.
Después de una primera ronda que se disputó a partido único, los ocho equipos que continúan en carrera afrontarán series de ida y vuelta para buscar el segundo ascenso a la Liga Profesional 2027: si existe igualdad en el resultado global, clasificará el equipo mejor ubicado en la tabla general. Por lo tanto, Tristán Suárez, Atlanta, Morón y Madryn tienen ventaja deportiva.
A diferencia de la primera ronda, los cuartos tendrán dos encuentros por llave. El partido de ida se disputará en el estadio del equipo peor ubicado, mientras que la revancha será en la cancha del mejor clasificado, que además contará con ventaja deportiva.
Morón, con ventaja deportiva
Los cruces quedaron así: Gimnasia y Tiro de Salta-Tristán Suárez, Ciudad de Bolívar-Atlanta, Colón-Deportivo Morón y Gimnasia de Jujuy-Deportivo Madryn (sujeto a resolución disciplinaria).
La principal particularidad del formato es que las series no se definirán necesariamente por penales. Si un equipo gana 1-0 en la ida y pierde 1-0 en la vuelta, por ejemplo, no habrá una tanda desde los doce pasos, sino que avanzará el conjunto que haya terminado mejor ubicado en la tabla general de la Primera Nacional.
Esta ventaja deportiva se mantendrá durante los cuartos de final y las semifinales.
Hace algunas horas se realizó la famosa reunión de cancha, entre las fuerzas preventivas de Seguridad Deportiva y los dirigentes sabaleros. En líneas generales, más allá del ajuste en algunas puertas, el operativo será el mismo del último partido con Midland: apertura de cancha dos horas previas al inicio (15.30) y unos 300 efectivos formando parte del operativo.
A propósito de Colón-Morón, el sitio partidario https://gallorey.blogspot.com/ recuerda que "el primer cruce entre ambos se dio en 1964. El Gallo, en su quinto año en la B, recibió en el Francisco Urbano al elenco santafesino que había ascendido a esta categoría desde la C”.
El 20 de junio de ese año, en el aniversario 17 de la fundación de Deportivo Morón, el Gallo se despachó con una goleada 6 a 1 ante Colón, con los goles de Luis Gigliani, José Tamburrino y los dobletes de Roberto Mazzeo y Antonio Villamor.
Cabe destacar que un mes antes de este duelo, los Sabaleros vencieron 2 a 1 al Santos de Pelé, el mejor equipo de América por esos días, ya que se había coronado como campeón en 1962 ante Peñarol y en 1963 ante Boca.
En 1965, año en el que el Sabalero pega el salto a la Primera División, Morón cayó en su visita a Santa Fe por 2 a 0 e igualó 1 a 1 como local, en el duelo que marcó el inicio de la amistad entre ambas hinchadas.
Tras estos encuentros vinieron aquellos por Copa Argentina en 1969, además del reclasificatorio para permanecer en la Primera División. El descenso del Gallo ese año los mantuvo desencontrados hasta 1982, momento en que Colón regresó a la segunda categoría tras su descenso en el año '81 junto a San Lorenzo.
Durante la década del 80, Morón y Colón disputaron 8 partidos, con la particularidad de que el Gallo ganó 5 de ellos, dos en Santa Fe: 2 a 1 en 1984 y 1 a 0 en 1985.
La creación de la B Nacional en 1986 nuevamente los distanció, aunque no por mucho tiempo, ya que con el ascenso de la mano de Salvador Daniele, Morón volvió a medirse ante los Negros en la década del 90.
El primero de los cruces en esta categoría fue empate sin goles en el Cementerio de los Elefantes, el 15 de septiembre de 1990, y el último también fue en Santa Fe, en 1995, pero con goleada para los locales por 4 a 0, que semanas después vencerían en el octogonal a San Martín de Tucumán y acompañarían a Estudiantes de La Plata a la Primera División.
En 2018, 23 años después, la Copa Argentina los volvió a unir, esta vez en Rosario, en la cancha de Newells. Aquel 21 de julio, Gallos y Sabaleros empataron 1 a 1 pero la figura de Leonardo Burián se destacó en los penales y le dieron la clasificación a los dirigidos por Eduardo Domínguez, el mismo DT que condujo a Colón a su primer título en estos días.
“El dato de color de aquella fría jornada en Santa Fe se dio por la comunión de los hinchas de ambos equipos que revivieron aquellos años de amistad en las cercanías al estadio”, recuerda el sitio partidario de Morón.
Ahora, el doble cruce de Colón-Morón es para muchos una verdadera final anticipada aunque se juegue en cuartos de final. Es el partido más importante de Colón, jugando en Santa Fe, en los últimos años.
Mientras los bonos vuelan, el sábado es “el día”. Justo en la “Semana del Brigadier”, Colón quiere que la cancha tiemble como en las viejas tardes y noches de gloria.