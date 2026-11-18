Empezaron a volar los bonos para el sábado

En la “Semana del Brigadier”... Colón quiere que la cancha tiemble

La AFA designó a Fabricio Llobet como juez principal para el cruce de ida con el Deportivo Morón por los cuartos de final del Reducido en busca del segundo ascenso a Primera División. Colón, en cuenta regresiva, pisó el césped del Brigadier para ensayar.