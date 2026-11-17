Torneo Proyección 2026

La Reserva de Colón empató en Río Cuarto, terminó 15ª y cerró el ciclo de Miguel Robledo

El elenco sabalero igualó 1 a 1 como visitante frente a Estudiantes con un gol de Laureano Páez. Con este resultado, el conjunto santafesino quedó 15° en el torneo. Tras el encuentro, se confirmó que el "Chueco" dejará la conducción técnica del plantel para regresar al área de captación de juveniles.