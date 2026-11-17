La Reserva de Colón cerró este martes su participación deportiva en el Torneo Proyección 2026 con un empate 1 a 1 frente a Estudiantes de Río Cuarto, en condición de visitante. El encuentro marcó además el final del ciclo de Miguel Ángel "Chueco" Robledo al frente del equipo, ya que el entrenador retomará sus funciones habituales en el área de captación de jóvenes talentos para las divisiones inferiores de la institución.
La Reserva de Colón empató en Río Cuarto, terminó 15ª y cerró el ciclo de Miguel Robledo
El elenco sabalero igualó 1 a 1 como visitante frente a Estudiantes con un gol de Laureano Páez. Con este resultado, el conjunto santafesino quedó 15° en el torneo. Tras el encuentro, se confirmó que el "Chueco" dejará la conducción técnica del plantel para regresar al área de captación de juveniles.
En el desarrollo del compromiso disputado en suelo cordobés, el conjunto santafesino logró ponerse en ventaja gracias a la definición de Laureano Páez a los 3 minutos de juego, tras recibir un rebote del arquero Junquera. Sin embargo, el dueño de casa reaccionó y alcanzó la igualdad definitiva por intermedio de Thiago González a los 5 minutos del segundo tiempo con un remate violento desde afuera del área que dejó sin chances al arquero Piaggio.
El gol de Laureano Páez
Con esta unidad sumada en la última jornada, el Sabalero finalizó su campaña en el 15° puesto del Grupo B, lejos de los cuatro primeros lugares de la zona que otorgaban el boleto para disputar la instancia de Reducido. A lo largo del certamen, el equipo cosechó cuatro triunfos —entre los que se destacó la victoria en el clásico santafesino ante Unión—, cuatro empates y diez derrotas.
Más allá de los resultados colectivos en un torneo que el cuerpo técnico utilizó para darle rodaje y ritmo de competencia a futbolistas jóvenes, en el plano individual sobresalieron los delanteros Matías Córdoba y Laureano Páez, quienes se erigieron como los máximos artilleros del equipo en el Torneo Clausura con cinco y tres conquistas respectivamente. Además se destacó el delantero Jerónimo Buosi, de 19 años, quien logró este año su debut en primera de la mano de Iván Delfino y donde incluso llegó a anotar un gol (el segundo ante Defensores de Belgrano).
Concluida la temporada oficial, la estructura formativa del club pondrá en marcha de inmediato la planificación para el próximo año: en los próximos días se llevarán a cabo distintas pruebas de jugadores que contarán con la supervisión directa del propio Robledo en su regreso al área de captación.
Formaciones
Estudiantes de Río Cuarto: Lautaro Junquera; Felipe Piovano, Franco Velez, Román Sosa y Manuel Calas; Lorenzo Farías, Valentín Ahumada, Joaquín Novillo y Santiago Miranda; Federico Pellegrini y Thiago González. DT: Gerardo Acuña
Colón: Gian Piaggio; Gaspar Martínez, Máximo Quagliaro, Nicolás Utrera y Luca Campagnaro; Thiago Vera, Thiago Barría, Thiago Nahuel Fusco, Jano Aguiar; Matías Córdoba y Laureano Páez. DT: Miguel Robledo.
Goles: Páez 3 pt (CSF) y T. González 5 st (E).
Árbitro: Leonardo Cristaldo.