“Un esfuerzo más, entre todos”, pide el club

Colón y el campeonato que hay que jugar “desde afuera de la cancha”

El cruce con Morón, confirmado para este sábado a las 17.30 en el Cementerio, es el más importante desde que Colón está en la Primera Nacional. Sigue la invitación para menores y jubilados sin cargo. Se pide una contribución de 10.000 pesos a socios y no socios.