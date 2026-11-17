Colón, que claramente es grande por su gente y jugará este sábado desde las 17.30 el partido de fútbol más importante de los últimos años frente al Deportivo Morón buscando su vuelta a la Primera División, comunicó oficialmente los detalles organizativos. El disparador, en las redes sociales sabaleras, es tan simple como emotivo: “Un esfuerzo más, entre todos”.
Colón y el campeonato que hay que jugar “desde afuera de la cancha”
El cruce con Morón, confirmado para este sábado a las 17.30 en el Cementerio, es el más importante desde que Colón está en la Primera Nacional. Sigue la invitación para menores y jubilados sin cargo. Se pide una contribución de 10.000 pesos a socios y no socios.
Como se sabe, Colón está instalado en los cuartos de final del Reducido en la Primera Nacional y enfrentará al Deportivo Morón, en un doble mata-mata, sin tener ventaja deportiva. ¿La idea?: reventar la cancha y ganar de local, como pasó el fin de semana pasado contra Midland.
¿Qué dispuso Colón?. Para el próximo partido frente a Deportivo Morón, todos los socios deberán abonar un bono contribución de 10.000 pesos para ingresar al estadio. En el caso de los no socios deberán pagar el valor de la entrada correspondiente al sector elegido, más el bono contribución de 10.000 pesos como el socio.
Al mismo tiempo, con la postal de 30.000 personas copando el Brigadier López contra Midland, el club extiende la activación que logró su objetivo de llenar la cancha. Por lo tanto, menores de 12 años y los jubilados mayores de 65 seguirán ingresando gratuitamente como invitados.
“Sostener el club todos los días, cumplir con nuestros compromisos y seguir construyendo el Colón que todos queremos es el campeonato que jugamos afuera de la cancha. Y también lo queremos ganar. Sigamos todos juntos cuidando a Colón”, es el mensaje de la CD sabalera a sus hinchas y socios.
“Nosotros tomamos un club donde estaba descompaginado todo desde el punto de vista administrativo, muy desordenado. Entonces, para no ser injusto, me pareció importante tomar un tiempo prudente para saber dónde estamos parados. Yo creo que la obligación de uno como dirigente es decir...”Estoy haciendo una gestión"...¿Qué me me dejaron y qué hago yo para salir adelante con esto? Porque estamos acostumbrados en la Argentina, que yo tomo posesión de algo y digo: "Ésto me dejaron." Y cuando me voy lo dejé peor que antes y no dije nunca qué hice para solucionarlo”, explicaba el presidente José Alonso en una entrevista con El Litoral y Radio Gol 96.7.
Incluso, el pope máximo sabalero ampliaba: “Los números eran altos, muy altos. Yo tenía un gran problema, serio. No teníamos jugadores para vender, no teníamos jugadores para prestar, teníamos un poco desordenada las inferiores...perdón...el infanto-juvenil. No participábamos en ninguna copa, tenía deudas que no me la pagaban (recién pagó Racing a mitad de año algo que quedaba de Forneris) y Platense que recién terminó de pagar la compra de Picco y ahora estamos con la venta a Brasil. En definitiva no tenía ingresos de nada e inclusive habían tomado plata siete días antes de irse de la AFA: una cifra importante que la estoy devolviendo ahora. Así que no recibíamos de AFA y recursos nada. Me encontré con cuatro meses de cheques electrónicos que había que pagarlos y era una cifra millonaria”.
Del mismo modo explicaba: “Empezaron a aparecer cosas nuevas que te desequilibran. Ahora complica un poco varios contratos nuevos que se hicieron, se tienen que pagar dos técnicos porque tiene que pagarle durante meses también al anterior y se duplica. Entonces, te vas generando una bola ahí que tenés que conducirla bien. Aparecen estas inhibiciones de golpe: será poco o mucho pero hay que ponerla. Entonces, todas las cosas van apareciendo y uno la va surfeando”. Sin ir más lejos, se cancelaron las inhibiciones en FIFA.
Por lo tanto, de cara a la parte decisiva de la temporada, el club pide “Un esfuerzo más, entre todos” de cara al cruce de este sábado, a las 17.30, contra el Deportivo Morón. Hoy, después de dos años intrascendentes, Colón está a seis pasos de volver a Primera División. Por eso, una vez mas, hay que jugar el campeonato “desde afuera de la cancha”. O sea, Colón a lo Colón.