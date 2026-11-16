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1 Final por el primer ascenso Partido único en cancha neutral. Si empata hay alargue y penales. El perdedor entra al Reducido como 1° de la tabla general.

2 Reducido · Primera fase Partido único. Es local el mejor ubicado y, si empata en los 90', avanza él.

3 Reducido · Cuartos de final Ida y vuelta (1° vs 8°, 2° vs 7°, 3° vs 6°, 4° vs 5°). Define de local el mejor ubicado. Si igualan en puntos y diferencia de gol, avanza el mejor ubicado.

4 Reducido · Semifinales Ida y vuelta (1° vs 4°, 2° vs 3°) con las mismas reglas de desempate.

5 Reducido · Final Ida y vuelta. Si igualan en puntos y diferencia de gol, se define por penales.

Cómo se arman los cruces Juegan del 2° al 8° de cada zona (14 equipos) más el perdedor de la final por el primer ascenso, que se suma en cuartos.

Primera fase: 2°A-8°B, 2°B-8°A, 3°A-7°B, 3°B-7°A, 4°A-6°B, 4°B-6°A y 5°A-5°B. En el cruce de quintos es local el que sumó más puntos.

Desde cuartos se arma una tabla general: el perdedor de la final va 1°; el resto se ordena por posición en su zona, luego puntos, diferencia de gol, goles a favor y sorteo.

En las llaves de ida y vuelta no hay gol de visitante: cuentan puntos y diferencia de gol.