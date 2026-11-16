Se confirmó el día y horario del partido de ida de los cuartos de final del torneo Reducido de la Primera Nacional de AFA entre Colón y Deportivo Morón.
Se confirmó el día y horario de Colón vs Deportivo Morón por los cuartos del Reducido
El encuentro se disputará desde las 17:30 horas del sábado en el estadio Brigadier Estanislao López de la ciudad de Santa Fe.
La jornada será el sábado 21 de noviembre, la intención que inicialmente había propuesto el Sabalero, y el horario definido es desde las 17:30 horas.
El rojinegro viene de superar a Midland como local por 1 a 0 con gol de Federico Rasmussen, mientras que el Gallito sacó provecho de la ventaja deportiva al empatar por 1 a 1 ante Colegiales.
La vuelta de este cruce se disputará la próxima semana en cancha de Morón, el estadio Nuevo Francisco Urbano, contemplando que cierra como local quien posee la ventaja deportiva por finalizar mejor clasificado en la fase previa.
El simulador del Reducido
La definición de la Primera Nacional 2026 entró en su etapa decisiva y el Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional ya tiene conformado su cuadro de cuartos de final, aunque uno de los cruces todavía depende de una resolución disciplinaria. Los hinchas pueden seguir el recorrido de los equipos y proyectar los resultados de cada instancia a través del simulador interactivo.
La herramienta permite elegir los ganadores de los enfrentamientos y observar cómo se modifica el cuadro hasta llegar a la final por el segundo boleto a la máxima categoría. Con los resultados de la primera fase y la definición del campeonato, el escenario de la competencia cambió respecto de las proyecciones iniciales.
El primer ascenso quedó en manos de Godoy Cruz, que venció 3 a 1 a Tristán Suárez en la final disputada en Córdoba. De esta manera, el conjunto mendocino aseguró su regreso a Primera División, mientras que el equipo bonaerense se incorporó directamente a los cuartos de final del Reducido, en condición de primer preclasificado.
1Final por el primer ascenso
Partido único en cancha neutral. Si empata hay alargue y penales. El perdedor entra al Reducido como 1° de la tabla general.
2Reducido · Primera fase
Partido único. Es local el mejor ubicado y, si empata en los 90', avanza él.
3Reducido · Cuartos de final
Ida y vuelta (1° vs 8°, 2° vs 7°, 3° vs 6°, 4° vs 5°). Define de local el mejor ubicado. Si igualan en puntos y diferencia de gol, avanza el mejor ubicado.
4Reducido · Semifinales
Ida y vuelta (1° vs 4°, 2° vs 3°) con las mismas reglas de desempate.
5Reducido · Final
Ida y vuelta. Si igualan en puntos y diferencia de gol, se define por penales.
Cómo se arman los cruces
- Juegan del 2° al 8° de cada zona (14 equipos) más el perdedor de la final por el primer ascenso, que se suma en cuartos.
- Primera fase: 2°A-8°B, 2°B-8°A, 3°A-7°B, 3°B-7°A, 4°A-6°B, 4°B-6°A y 5°A-5°B. En el cruce de quintos es local el que sumó más puntos.
- Desde cuartos se arma una tabla general: el perdedor de la final va 1°; el resto se ordena por posición en su zona, luego puntos, diferencia de gol, goles a favor y sorteo.
- En las llaves de ida y vuelta no hay gol de visitante: cuentan puntos y diferencia de gol.
Posiciones finales de la fase regular
Reglamento: Boletín Especial AFA Nº 6823. Posiciones al cierre de la fecha 36.