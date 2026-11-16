Fin de semana a puro fútbol

Reducido de la Primera Nacional: Colón ya conoce a su rival y así quedó el cuadro por el segundo ascenso

El Sabalero se medirá con Deportivo Morón en los cuartos de final, que se jugarán en partidos de ida y vuelta. Godoy Cruz consiguió el primer ascenso y Tristán Suárez ingresó al Reducido tras perder la final.