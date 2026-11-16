El Reducido de la Primera Nacional 2026 ya tiene definidos sus cruces de cuartos de final, la instancia que marcará el inicio de una nueva etapa en la pelea por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Con los resultados de los octavos y la definición del primer ascenso, quedaron conformadas las cuatro llaves que buscarán un lugar en las semifinales.
Reducido de la Primera Nacional: Colón ya conoce a su rival y así quedó el cuadro por el segundo ascenso
El Sabalero se medirá con Deportivo Morón en los cuartos de final, que se jugarán en partidos de ida y vuelta. Godoy Cruz consiguió el primer ascenso y Tristán Suárez ingresó al Reducido tras perder la final.
La atención en Santa Fe estará puesta en Colón, que tendrá como próximo adversario a Deportivo Morón. El equipo rojinegro consiguió su clasificación luego de vencer 1-0 a Ferrocarril Midland en el estadio Brigadier General Estanislao López y ahora deberá afrontar una serie de eliminación directa ante otro de los protagonistas de la temporada.
El cuadro también incorporó a Tristán Suárez, que perdió la final por el campeonato frente a Godoy Cruz por 3-1. El conjunto mendocino se quedó con el título de la categoría y aseguró su regreso a Primera División, mientras que el Lechero tendrá una segunda oportunidad para conseguir el ascenso.
La primera ronda dejó seis clasificados confirmados y una situación pendiente de resolución. Deportivo Madryn vencía 3-1 a Deportivo Maipú cuando el encuentro fue suspendido a los 81 minutos, luego de que una bomba de estruendo cayera cerca del arquero visitante, Nahuel Galardi.
La definición de ese compromiso quedó en manos del Tribunal de Disciplina de la AFA, cuya resolución determinará quién ocupará el último lugar disponible en los cuartos de final.
Los cruces
Las llaves de cuartos de final quedaron conformadas de la siguiente manera:
- Tristán Suárez vs. Gimnasia y Tiro de Salta.
- Atlanta vs. Ciudad de Bolívar.
- Deportivo Morón vs. Colón.
- Deportivo Madryn vs. Gimnasia de Jujuy, sujeto al fallo del Tribunal de Disciplina.
El enfrentamiento entre Colón y Deportivo Morón aparece como uno de los cruces destacados de la instancia. El Sabalero llega después de superar a Midland en Santa Fe, mientras que el conjunto bonaerense consiguió su boleto tras empatar 1-1 con Colegiales y beneficiarse de la ventaja deportiva por su mejor ubicación en la tabla.
Morón terminó mejor posicionado que Colón durante la fase regular, por lo que contará con la ventaja de definir la serie como local y avanzar en caso de igualdad en el resultado global.
Por otro lado, Atlanta, que dejó en el camino a Estudiantes de Buenos Aires después de igualar 1-1, enfrentará a Ciudad de Bolívar, que protagonizó uno de los resultados destacados de los octavos al eliminar a Temperley por 2-1 en condición de visitante.
La otra llave confirmada tendrá a Tristán Suárez frente a Gimnasia y Tiro de Salta. El conjunto salteño llegó a esta instancia después de eliminar a Ferro por 1-0 en Caballito, mientras que el Lechero se incorporó directamente por haber disputado la final del campeonato.
El calendario
Los cuartos de final se disputarán mediante series de ida y vuelta. A diferencia de los octavos, que se resolvieron en un solo partido, esta instancia tendrá dos encuentros y mantendrá la ventaja deportiva para los equipos que terminaron mejor ubicados en la primera etapa.
En caso de igualdad en el resultado global después de los dos partidos, avanzará el equipo con mejor posición en la tabla general. Por ese motivo, Colón deberá buscar un resultado favorable en el primer encuentro para llegar con posibilidades a la revancha frente a Morón.
El cronograma previsto por la organización contempla las siguientes fechas:
- Cuartos de final: partidos de ida, 21 de noviembre; revanchas, 28 de noviembre.
- Semifinales: partidos de ida, 5 de diciembre; revanchas, 12 de diciembre.
- Final: partido de ida, 19 de diciembre; revancha, 26 de diciembre.
La definición por el segundo ascenso también se disputará en dos encuentros, pero sin ventaja deportiva. Si los finalistas terminan igualados en el resultado global, deberán recurrir a los mecanismos de desempate establecidos por el reglamento.
De esta manera, el Reducido entra en una etapa decisiva. Colón buscará superar a Deportivo Morón para mantenerse en carrera por el regreso a Primera División, en un camino que todavía contempla tres instancias antes de conocer al segundo equipo que acompañará a Godoy Cruz en la Liga Profesional 2027.