Primera Nacional

Ferro cayó ante Gimnasia y Tiro con un gol polémico y quedó eliminado del Reducido

El equipo de Caballito perdió 1-0 en los octavos de final, tras un tanto de Fabricio Rojas precedido por una mano no sancionada por el árbitro. Pese a su buena campaña en la fase regular, no pudo avanzar a la siguiente instancia.