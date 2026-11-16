Ferro Carril Oeste no pudo avanzar en la lucha por el segundo ascenso a la Liga Profesional y continuará una temporada más en la Primera Nacional. El equipo de Caballito perdió 1-0 frente a Gimnasia y Tiro de Salta, en el encuentro correspondiente a los octavos de final del reducido, y quedó eliminado pese a haber sumado 66 puntos durante la fase regular.
Ferro cayó ante Gimnasia y Tiro con un gol polémico y quedó eliminado del Reducido
El equipo de Caballito perdió 1-0 en los octavos de final, tras un tanto de Fabricio Rojas precedido por una mano no sancionada por el árbitro. Pese a su buena campaña en la fase regular, no pudo avanzar a la siguiente instancia.
La derrota estuvo marcada por una jugada polémica que terminó definiendo el resultado. Fabricio Rojas convirtió el único tanto de la noche a los 15 minutos del primer tiempo, luego de controlar la pelota con una mano que no fue advertida por el árbitro Maximiliano Manduca.
De esta manera, el conjunto salteño consiguió la clasificación a los cuartos de final, mientras que Ferro dejó escapar la posibilidad de regresar a la máxima categoría, incluso después de haber contado con ventaja deportiva y liderado la Zona A durante gran parte de la segunda rueda.
El gol que desató la polémica
La acción que determinó el resultado llegó a los 15 minutos de la primera etapa. Gabriel Díaz envió un balón al área y Fabricio Rojas logró controlarlo con el brazo derecho extendido por encima de la cabeza.
Pese a la evidente infracción que reclamaron los jugadores de Ferro, el árbitro Maximiliano Manduca dejó continuar la jugada. El delantero aprovechó la situación, avanzó hacia el arco rival y convirtió el 1-0 que terminaría siendo definitivo.
Ferro buscó el empate
Durante el segundo tiempo, el equipo visitante intentó alcanzar la igualdad y estuvo cerca de conseguirlo en distintas oportunidades.
A los 20 minutos, Lautaro Gordillo ganó una pelota en las inmediaciones del área y sacó un potente derechazo desde afuera. El remate superó al arquero Fernando Monetti, pero terminó impactando en la base del palo izquierdo.
Más tarde, a los 41 minutos, Nicolás Reniero conectó de cabeza un centro que tenía destino de gol, pero Federico Cosentino respondió con una gran intervención y desvió la pelota al córner.
Ya en el cuarto minuto de descuento, Gimnasia y Tiro tuvo una oportunidad para ampliar la diferencia. Jonás Aguirre avanzó por el sector izquierdo y sacó un zurdazo cruzado que pasó apenas desviado.
Morón avanzó a los cuartos de final
En otra de las llaves de los octavos de final, Deportivo Morón consiguió la clasificación tras igualar 1-1 frente a Colegiales.
El conjunto visitante se había puesto en ventaja a los 17 minutos del primer tiempo. Franco Zicarelli habilitó a Rodrigo Monserrat, quien recibió de espaldas al arco, giró y quedó mano a mano con Julio Salvá para definir con un remate alto.
Sin embargo, el local encontró la igualdad a los 34 minutos. Luego de una pelota detenida, Joaquín Livera envió un centro al segundo palo y Emanuel Iñiguez conectó un cabezazo potente que venció a Emilio Di Fulvio y selló el empate.
Gracias a la ventaja deportiva, el Gallo consiguió avanzar a la siguiente instancia del certamen.