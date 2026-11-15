Godoy Cruz vivió una nueva tarde histórica, venció a Tristán Suárez por 3-1 y salió campeón de la segunda categoría del fútbol argentino, para regresar a la Primera División de la Asociación del Fútbol Argentino.
Godoy Cruz venció a Tristán Suárez, se consagró campeón y vuelve a Primera División
El Tomba coronó una gran campaña al superar al Lechero en la final y selló su regreso a la máxima categoría luego de afrontar un breve paso por el ascenso.
En el partido que se disputó en el estadio Julio César Villagra, propiedad de Belgrano de Córdoba, el elenco mendocino se impuso con tantos de Esteban Burgos, de penal a los 12 minutos de primer tiempo, Axel Rodríguez, en 32 minutos y Martín Pino, a los 23 del complemento, mientras que el descuento fue obra de Marcos Enrique, cuando iban 40 minutos del primer tiempo.
Con la victoria en el partido decisivo, el equipo que conduce Pablo De Muner pudo ponerle el broche de oro a una segunda rueda excelente y volvió a la máxima categoría del fútbol argentino tras solo un año de ausencia, superando el descenso traumático que vivió en 2025.
En ventaja de entrada
A los 10 minutos, una polémica infracción en el área del equipo bonaerense fue advertida por el árbitro Nicolás Ramírez, que no dudó en cobrar penal. Incluso, con el chequeo de Hernán Mastrángelo en el VAR, que confirmó su fallo. Esteban Burgos se hizo cargo del remate y puso el 1 a 0 a los 12 del primer tiempo.
Los dirigidos por Pablo De Muner siguieron atacando y de pelota parada llegaron al segundo. A los 33’ un córner desde la izquierda cayó al medio del área. Pino cabeceó solo y Axel Rodríguez también le dio de cabeza para dejar sin chances a Joaquín Bigo, estirando a dos la ventaja para el Tomba.
Cuando el reloj marcaba 40, Marcos Enrique hizo ilusionar a los hinchas del Lechero. Un derechazo potente de afuera del área se clavó en el segundo palo de Strumia y descontó. Con el 2 a 1 a favor del equipo mendocino terminó la primera parte.
Para la segunda parte, Godoy Cruz supo usar su jerarquía para ser el protagonista del partido. Con Tristán Suárez muy adelantado y el Tomba, más replegado pudo sacar varias contras. A los 68’, Santiago Martínez se escapó por la izquierda, encontró solo por el medio a Martín Pino y el goleador de la divisional le pegó y puso el 3 a 1 definitivo.
No hubo mucho más en lo que quedó del partido. El Lechero se quedó con dos menos por la lesión de Ramírez con los cinco cambios hechos, y la expulsión a Agustín Baldi por doble amarilla a poco el final.
A los 96’ Ramírez se llevó el silbato a la boca y finalizó el partido: Godoy Cruz se consagró campeón de la Primera Nacional y logró volver a la Liga Profesional tan solo un año más tarde.