Colón consiguió una victoria fundamental en su camino hacia el ascenso. Este sábado, en el estadio Brigadier General Estanislao López, derrotó 1 a 0 a Ferrocarril Midland y se clasificó a los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional 2026.
Reviví el gol de Rasmussen para la victoria de Colón en la voz de Germán Lucero para CyD Litoral
El defensor abrió el marcador sobre el final del primer tiempo. Colón aguantó el resultado en el complemento y consiguió la victoria. Ahora espera rival en cuartos de final.
El único gol del encuentro lo convirtió Federico Rasmussen a los 39 minutos del primer tiempo. El defensor apareció para romper la paridad y darle al Sabalero una ventaja que resultaría decisiva para resolver una eliminatoria exigente, disputada ante su gente en Santa Fe.
El conjunto rojinegro afrontó el compromiso con la obligación de hacerse fuerte en condición de local. Después de finalizar quinto en la Zona A durante la fase regular, el equipo santafesino comenzó su participación en el torneo por el segundo ascenso con la expectativa de aprovechar la localía y continuar avanzando en la competencia.
El gol de Rasmussen
Durante la primera mitad, Colón buscó asumir el protagonismo y generar situaciones frente al arco visitante. El equipo tuvo aproximaciones a través de sus delanteros y consiguió inquietar a la defensa de Midland.
La apertura del marcador llegó cuando se acercaba el cierre de esa etapa. A los 39 minutos, Federico Rasmussen encontró el espacio para convertir y desatar el festejo en el Brigadier López. El tanto le permitió al Sabalero irse al descanso con la ventaja y trasladar la presión al conjunto visitante.
En el complemento, Colón intentó sostener el resultado y buscar espacios para ampliar la diferencia. Ignacio Lago tuvo una aproximación con un remate que se desvió en un defensor y terminó en un tiro de esquina.
Midland, por su parte, también tuvo oportunidades para alcanzar la igualdad. En el tramo final, Bulacio probó desde afuera del área y obligó a Tomás Giménez a intervenir para desviar la pelota al córner. Más tarde, Marín volvió a exigir al arquero rojinegro, que respondió con seguridad.
El equipo santafesino logró sostener la diferencia durante los minutos restantes y se quedó con una victoria que le permite continuar en carrera en el campeonato.
El camino al ascenso
La clasificación representa un paso importante para Colón, que busca regresar a la máxima categoría del fútbol argentino después de su descenso.
El Sabalero había cerrado la fase regular con 60 puntos y en el quinto puesto de la Zona A. En su última presentación, había derrotado 2 a 0 a Defensores de Belgrano, resultado que le permitió llegar al Reducido con una racha positiva.
El formato de la competencia establece una serie de cruces eliminatorios para definir el segundo ascenso a Primera División. El primer objetivo del conjunto santafesino era superar a Midland y aprovechar la ventaja de jugar en el Brigadier López.
Con el triunfo por 1 a 0, Colón cumplió esa primera misión y se metió entre los ocho equipos que continúan en la pelea. Ahora, el plantel rojinegro deberá prepararse para afrontar los cuartos de final, una nueva instancia en la que intentará sostener la ilusión de volver a la máxima categoría.