Superó a Midland y avanzó a cuartos

Reviví el gol de Rasmussen para la victoria de Colón en la voz de Germán Lucero para CyD Litoral

El defensor abrió el marcador sobre el final del primer tiempo. Colón aguantó el resultado en el complemento y consiguió la victoria. Ahora espera rival en cuartos de final.