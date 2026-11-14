Charlando antes del partido con el presidente de Colón, José Alonso imaginaba y hasta presagiaba lo que luego iba a ocurrir. “No será un partido fácil para nosotros. Ellos tienen una buena columna vertebral”, comentaba en la previa en vivo que hicimos a través del multimedios El Litoral. Y tuvo razón. El partido le costó a Colón. Encontró el gol en el primer tiempo con Rasmussen “disfrazado de 9”. Y necesitó de dos mano a mano brillantemente neutralizados por Tomás Giménez, para mantener nuevamente el arco en cero (más allá del gol anulado en el final) y para no sufrir más de la cuenta.
Colón y un tiempo para justificar y el otro para aguantar el resultado
Fue más que Midland en el primer tiempo, llegó al gol a través de Rasmussen y necesitó de dos mano a mano estupendos que tapó Giménez, una de las figuras. En el segundo tiempo, le regaló demasiado la pelota y la iniciativa al rival. Pero supo mantener el 1 a 0.
La gente. Mejor dicho, la multitud que colmó el Brigadier López en el partido con mayor asistencia de público en el año, por lejos, se fue festejando, sonriente, aplaudiendo el esfuerzo del equipo, pero sabiendo que el partido costó demasiado, que hubo problemas defensivos y que se encontró con un equipo que lo complicó. Y que Colón lo justificó porque fue más en el primer tiempo, pero que luego le regaló el protagonismo al rival y el técnico decidió no asumir riesgos y fue haciendo modificaciones que priorizaron la defensa del resultado.
¿Qué hacer?, ¿salir a convertir de entrada para después dosificar y jugar con más tranquilidad o hacer un partido largo sabiendo que los minutos podían jugar en contra del rival, que tenía la obligación de ganar si o si? Y Colón lo salió a jugar como si estuviese obligado a ganar, sin especular con un empate que a priori lo favorecía. Y así fue que en los 5 iniciales ya tuvo dos situaciones de gol. La primera fue una media vuelta de Bonansea que se fue afuera; la segunda, un cabezazo de Sarmiento, metiéndose imprevistamente entre los centrales de Midland, para tirarla por encima del travesaño.
Sin embargo, la más clara la tuvo Midland con un pase espectacular de Roseti (“empalándola” por arriba de los centrales) para dejarlo solo a Bulacio, que lo quiso perforar a Tomás Giménez, quien respondió en forma brillante tapando el remate que tenía destino de red. Iban 14 minutos, el partido tenía dinámica a pesar del calor, con dos estilos distintos. Colón asumiendo la iniciativa y Midland parado para jugar de contra.
Lago en Colón (tuvo una clara que salvó Leguiza), bien acompañado por Marcioni, y Roseti en Midland (un jugador que fue apuntado por Colón como posible incorporación en el último mercado de pases), se hicieron cargo del juego de sus equipos. Colón llegaba más y tenía la pelota, pero Midland no se quedaba atrás y se animaba. De vez en cuando y menos que Colón, pero intentaba lo suyo.
Leguiza se empezó a convertir en la figura de Midland y del partido. El último cuarto de hora del primer tiempo fue muy favorable al local. Y el gol llegó pasados los 40 minutos, en una jugada que arrancó en un córner provocado por una de las tantas atajadas de Leguiza. Allí apareció Rasmussen para conectar con un remate cruzado que dejó sin reacción al buen arquero de Midland. Y antes del cierre, otra vez Giménez fue clave, esta vez para taparle el mano a mano a Luna.
Colón fue más, pero sufrió en demasía en defensa. Tomás Giménez también fue responsable del 1 a 0 parcial con los dos mano a mano que tapó. En juego y en ambición, fue más Colón. En cantidad de llegadas, también. En calidad de situaciones estuvieron bastante parejos. El resultado parcial era justo. Pero Colón debía tomar nota de la peligrosidad de un equipo al que superaba, pero que le creaba situaciones de gol que no se convirtieron porque una de las figuras sabaleras, fue su arquero.
Delfino se dio cuenta enseguida (iban apenas 10 minutos del complemento), que tenía que retocar el mediocampo, porque Midland empezaba a ganar espacios a espaldas de los volantes rojinegros. Salieron Sarmiento y Lértora (que estaba amonestado) y entraron Antonio y Muñoz. Esto obligó también a un cambio de esquema. Toledo se abrió por derecha, Muñoz-Antonio armaron la dupla de volantes centrales y Marcioni siguió por izquierda pero volanteando. Un 4-4-2 para reacomodar las cosas en el medio e impedir que Midland se acerque con chances a Giménez.
Midland empezó a inclinar la cancha hacia el arco de Giménez. Bulacio se tiró unos metros atrás, Iturrería metió más gente arriba y frente a este escenario, Delfino armó línea de cinco. Puso a Olmedo de tercer central, salió Marcioni y quedó con tres atrás, aunque liberando un poquito a Castet para que no retroceda demasiado por el costado. La gente se dio cuenta y empezó a alentar a un Colón que pareció decidido a aguantar el resultado resignando por completo el protagonismo del partido.
Se guardó dos cambios, Delfino, para el final. Zahir Ibarra y Franco García le dieron aire al sector derecho, porque ingresaron por Peinipil y Toledo. Además, con Ibarra ganaba también en juego aéreo, teniendo en cuenta la insistencia de Midland por tirar centros. Ya Colón había resignado por completo la posibilidad de atacar. Y ni siquiera se propiciaba los espacios para capitalizar el contragolpe. Había cerrado casi por completo las persianas de la búsqueda ofensiva y trataba de hacer lo mismo en su arco, aunque dándole a Midland el dominio del partido.
Colón lo ganó. Y lo termina ganando bien. Pero tiene cosas por seguir resolviendo. No le convirtieron goles. Y eso es bueno. Pero llega al gol a través de un defensor, porque Bonansea tiene la pólvora mojada, la puntería desviada y esa crisis de confianza de la que rápidamente debe escapar.