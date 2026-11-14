Si no se sufre, no sirve

Colón y un tiempo para justificar y el otro para aguantar el resultado

Fue más que Midland en el primer tiempo, llegó al gol a través de Rasmussen y necesitó de dos mano a mano estupendos que tapó Giménez, una de las figuras. En el segundo tiempo, le regaló demasiado la pelota y la iniciativa al rival. Pero supo mantener el 1 a 0.