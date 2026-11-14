Mes de septiembre de 2022. Viernes a la noche, en las afueras de Córdoba. Los Palmeras con una multitud que espera antes de las once de la noche. El Litoral, con la cámara de Fernando “Coto” Nicola, acreditado para la final de la Conmebol Sudamericana que se jugaba en el Kempes al otro día entre Sao Paulo e Independiente del Valle.
Testimonio revelador de Camino a El Litoral
Marcos: “Los Palmeras no tocan hasta que no temine Colón…”
El registro, nunca publicado, es de septiembre de 2022. El Litoral, en Córdoba, para la cobertura de la final de la Sudamericana entre Sao Paulo e Independiente del Valle. Imperdible.
¿Cómo va Colón? Marcos viendo al sabalero antes de un show de Los Palmeras. Fernando Nicola
La idea fue “hacer algo distinto” arriba del micro de gira. Entonces, el mano a mano con Marcos mientras Colón jugaba. Llega el grito del manager “ya estamos en el escenario”, pero Marcos no se desprende del celu siguiendo a Colón.
Con Colón siempre, incluso minutos antes de un show. Fernando Nicola
El testimonio a El Litoral, imperdible. Y, de paso, un repaso sabalero de los ídolos que eligió el acordeonista y fundador de Los Palmeras. La verdad, más raza no se consigue.
Terminó el partido y los Palmeras a la cancha. Fernando Nicola
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