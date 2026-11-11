A la muerte hay que matarla

¡Chau Marcos “Cumbia” Camino!

Sin dudas, tu icónico acordeón y la voz de Cacho marcaron la historia musical y popular de Santa Fe, atravesando todas las fronteras del mundo. Sabalero hasta la médula, viejo gruñón pero nunca “careta”: te comiste mil kilombos por ir del frente. Nos vemos arriba.