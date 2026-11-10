La muerte de Marcos Camino, cofundador de Los Palmeras, generó repercusiones en Santa Fe y en el mundo de la música tropical argentina. Entre los mensajes de despedida se destacó el de Cacho Deicas, quien compartió durante décadas el recorrido artístico con el acordeonista y publicó unas palabras para despedir a su antiguo compañero.
La despedida de Cacho Deicas a Marcos Camino: “Hoy toca despedirme de un compañero de la vida”
El histórico cantante de Los Palmeras expresó su dolor por el fallecimiento de quien fue su compañero durante décadas en la banda santafesina. El mensaje estuvo marcado por el recuerdo de una historia compartida, los logros musicales y el vínculo que construyeron a lo largo de los años, pese al distanciamiento profesional que atravesaban.
En medio del distanciamiento profesional que mantenían, el histórico cantante de la banda santafesina eligió recordar los años compartidos y los proyectos que llevaron adelante juntos. Su mensaje tuvo un tono íntimo y estuvo acompañado por las condolencias a los familiares, seres queridos y seguidores que hoy atraviesan la pérdida.
“Una vida entera compartiendo buenos y malos momentos, las hemos pasado todas y tuvimos la suerte de poder lograr cumplir muchos anhelos juntos”, escribió Deicas en su publicación.
Luego, expresó el momento de despedida y extendió su acompañamiento a quienes sienten la partida del músico:
“Hoy toca despedirme de un compañero de la vida y con respeto, de parte mia y de toda mi familia, les acompañamos en sentimiento a sus seres queridos, como así también a los seguidores que comparten esta pérdida tan grande y a los que hicimos todo para llevarles una felicidad que hoy se convierte en tristeza”.
El mensaje concluyó con una breve frase dedicada a Camino: “Que en paz descanses, Marcos”.
Una historia compartida en la música santafesina
La despedida de Cacho Deicas remite a una historia artística que se extendió durante varias décadas y que tuvo a Los Palmeras como uno de los grandes referentes de la cumbia santafesina. Juntos protagonizaron una trayectoria que llevó el sonido de Santa Fe a distintos escenarios del país y del exterior, con canciones que se incorporaron a la identidad musical de varias generaciones.
Aunque en el último tiempo los caminos profesionales de ambos habían tomado distancia, el mensaje de Deicas puso el foco en los años de trabajo, las experiencias y los objetivos que compartieron desde los comienzos de la banda.