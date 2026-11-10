Falleció este martes

La despedida de Cacho Deicas a Marcos Camino: “Hoy toca despedirme de un compañero de la vida”

El histórico cantante de Los Palmeras expresó su dolor por el fallecimiento de quien fue su compañero durante décadas en la banda santafesina. El mensaje estuvo marcado por el recuerdo de una historia compartida, los logros musicales y el vínculo que construyeron a lo largo de los años, pese al distanciamiento profesional que atravesaban.