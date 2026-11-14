#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
En Vivo Primera Nacional

Colón recibe a Midland en el inicio del Reducido; la información minuto a minuto

Desde las 18, el rojinegro de Santa Fe se enfrenta a Midland en condición de local. La previa se vive por El Litoral, desde las 16 con un programa especial y luego el partido.

Lago, la carta de gol del sabalero. Foto: Fernando NicolaLago, la carta de gol del sabalero. Foto: Fernando Nicola
+ Agregar El Litoral en
Por: 

Colón da inicio a su participación en el Reducido de la Primera Nacional y el rival de turno es Midland. Desde las 16 toda la previa con un programa especial de El Litoral y a las 18 el partido en el Cementerio de los Elefantes.

La información minuto a minuto

13:04 / Sáb. 14.11.2026

Convocados Midland

13:00 / Sáb. 14.11.2026

Primer encuentro oficial entre ambos

El partido de este sábado será el primero entre Colón y Midland de manera oficial. La visita ya jugó en el estadio Brigadier López pero no contra el sabalero, sino que por partidos de Copa Argentina frente a Newell's y Talleres respectivamente.

12:05 / Sáb. 14.11.2026

Simulador del Reducido de la Primera Nacional: cargá los resultados y descubrí quién asciende

Los hinchas pueden definir los resultados de cada llave y observar cómo se reordenan los clasificados en la lucha por conseguir el segundo boleto a Primera.

Continuar leyendo →
11:30 / Sáb. 14.11.2026

Entradas remanentes

El Club Atlético Colón informó que el remanente de entradas para jubilados y menores podrá adquirirse hasta las 12:00hs. La apertura del estadio será a las 16:00hs. Recomiendan ingresar con anticipación para evitar demoras.

11:15 / Sáb. 14.11.2026

TV

El partido se podrá ver por la señal paga de LPF Premium.

11:00 / Sáb. 14.11.2026

Colón empieza los “8 escalones”: ¡siete partidos más la gloria...!

El equipo de Iván Raúl Delfino juega donde se siente más cómodo: en casa y con el aliento de su gente. Además del embrujo del Cementerio, tiene ventaja deportiva.

Continuar leyendo →
10:45 / Sáb. 14.11.2026

El árbitro

La AFA confirmó a Juan Pablo Loustau para el partido de este sábado por la tarde.

10:30 / Sáb. 14.11.2026

Convocados de Colón

10:00 / Sáb. 14.11.2026

Toda la previa en El Litoral

Redes sociales, la web y un programa especial desde las 16 en vivo por CyD Litoral y YouTube para contar todo lo que sucede con el duelo entre Colón y Midland.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Colón
Primera Nacional

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro