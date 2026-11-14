Colón da inicio a su participación en el Reducido de la Primera Nacional y el rival de turno es Midland. Desde las 16 toda la previa con un programa especial de El Litoral y a las 18 el partido en el Cementerio de los Elefantes.
Colón recibe a Midland en el inicio del Reducido; la información minuto a minuto
Desde las 18, el rojinegro de Santa Fe se enfrenta a Midland en condición de local. La previa se vive por El Litoral, desde las 16 con un programa especial y luego el partido.
La información minuto a minuto
Primer encuentro oficial entre ambos
El partido de este sábado será el primero entre Colón y Midland de manera oficial. La visita ya jugó en el estadio Brigadier López pero no contra el sabalero, sino que por partidos de Copa Argentina frente a Newell's y Talleres respectivamente.
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Los hinchas pueden definir los resultados de cada llave y observar cómo se reordenan los clasificados en la lucha por conseguir el segundo boleto a Primera.Continuar leyendo →
Entradas remanentes
El Club Atlético Colón informó que el remanente de entradas para jubilados y menores podrá adquirirse hasta las 12:00hs. La apertura del estadio será a las 16:00hs. Recomiendan ingresar con anticipación para evitar demoras.
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El equipo de Iván Raúl Delfino juega donde se siente más cómodo: en casa y con el aliento de su gente. Además del embrujo del Cementerio, tiene ventaja deportiva.Continuar leyendo →
El árbitro
La AFA confirmó a Juan Pablo Loustau para el partido de este sábado por la tarde.