Batacazo en el Beranger:

Ciudad de Bolívar lo dio vuelta ante Temperley y avanzó en el Reducido

El conjunto visitante, que estaba obligado a ganar para contrarrestar la ventaja deportiva del Gasolero, se impuso por 2 a 1 en los octavos de final. Gabriel Hauche había puesto en ventaja al local, pero Elías Martínez y Federico Peralta firmaron la remontada que metió a los bonaerenses en la próxima instancia.