Ciudad de Bolívar protagonizó el gran golpe de la jornada en los octavos de final del torneo Reducido de la Primera Nacional al derrotar por 2 a 1 como visitante a Temperley en el estadio Alfredo Beranger. Con esta victoria, el elenco bonaerense eliminó a uno de los principales candidatos y aseguró su lugar en la siguiente ronda por el segundo ascenso.
Ciudad de Bolívar lo dio vuelta ante Temperley y avanzó en el Reducido
El conjunto visitante, que estaba obligado a ganar para contrarrestar la ventaja deportiva del Gasolero, se impuso por 2 a 1 en los octavos de final. Gabriel Hauche había puesto en ventaja al local, pero Elías Martínez y Federico Peralta firmaron la remontada que metió a los bonaerenses en la próxima instancia.
El encuentro comenzó favorable para el conjunto local, que logró romper el cero a los 37 minutos del primer tiempo gracias a la definición de Gabriel Hauche. Sin embargo, la alegría del Gasolero duró apenas cinco minutos, ya que a los 42 de esa misma etapa inicial apareció Elías Martínez para marcar el 1 a 1 parcial antes del descanso.
En el complemento, obligado a buscar el triunfo para revertir la desventaja reglamentaria, Ciudad de Bolívar sostuvo su postura ofensiva y encontró su premio a los 31 minutos del segundo tiempo por intermedio de Federico Peralta, quien sentenció el 2 a 1 definitivo y silenció al Beranger.
El triunfo adquiere un valor especial por el contexto previo del cruce: Temperley había finalizado tercero en la Zona B con 61 puntos y contaba con la ventaja deportiva a su favor, por lo que un empate le alcanzaba para seguir en carrera. No obstante, Ciudad de Bolívar —que había clasificado séptimo en la Zona A con 51 unidades— superó la adversidad como visitante y dio el batacazo de la fase.