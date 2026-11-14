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Atlanta empató con Estudiantes, hizo valer la ventaja deportiva y avanzó en el Reducido

El Bohemio igualó 1 a 1 en Villa Crespo y se convirtió en el primer clasificado a la siguiente instancia del certamen por el segundo ascenso. Jorge Correa abrió el marcador para el Pincha tras un error del arquero Francisco Rago, pero Federico Álvarez selló la igualdad definitiva pocos minutos después.

Atlanta igualó 1 a 1 frente a Estudiantes de Buenos Aires y se convirtió en el primer clasificado a la siguiente fase del Reducido. Crédito: Club A. Atlanta.Atlanta igualó 1 a 1 frente a Estudiantes de Buenos Aires y se convirtió en el primer clasificado a la siguiente fase del Reducido. Crédito: Club A. Atlanta.
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Atlanta se convirtió este sábado en el primer equipo clasificado de la primera fase del torneo Reducido de la Primera Nacional luego de empatar 1 a 1 frente a Estudiantes de Buenos Aires. Con esta igualdad, el conjunto de Villa Crespo hizo valer la ventaja deportiva obtenida en la etapa regular y aseguró su boleto a la próxima ronda en busca del segundo ascenso a la máxima categoría.

Luego de un primer tiempo cerrado y sin goles, las emociones llegaron rápidamente en el inicio del complemento. A los 3 minutos de la segunda etapa, Estudiantes logró ponerse en ventaja gracias a la aparición de Jorge Correa, quien capitalizó un error del arquero bohemio Francisco Rago para establecer el 1 a 0 parcial y poner en aprietos al conjunto local.

Sin embargo, la reacción de Atlanta no tardó en llegar. Apenas seis minutos más tarde, a los 9 del complemento, Federico Álvarez marcó el tanto del empate que terminaría siendo decisivo para sentenciar la serie a favor del dueño de casa.

El resultado de paridad le alcanzó al Bohemio para avanzar de instancia debido a su mejor ubicación en la tabla general de la fase regular, en la que finalizó segundo en la Zona B con 62 puntos. Por su parte, el Pincha de Caseros —que había ingresado al Reducido tras culminar octavo en la Zona A con 49 unidades— necesitaba imperiosamente una victoria como visitante para seguir en carrera y se despidió del campeonato.

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