Primera Nacional

Atlanta empató con Estudiantes, hizo valer la ventaja deportiva y avanzó en el Reducido

El Bohemio igualó 1 a 1 en Villa Crespo y se convirtió en el primer clasificado a la siguiente instancia del certamen por el segundo ascenso. Jorge Correa abrió el marcador para el Pincha tras un error del arquero Francisco Rago, pero Federico Álvarez selló la igualdad definitiva pocos minutos después.