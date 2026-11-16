La definición de la Primera Nacional 2026 entró en su etapa decisiva y el Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional ya tiene conformado su cuadro de cuartos de final, aunque uno de los cruces todavía depende de una resolución disciplinaria. Los hinchas pueden seguir el recorrido de los equipos y proyectar los resultados de cada instancia a través del simulador interactivo.
Colón en el Reducido: simulá los cruces y el camino hacia el segundo ascenso
Se definieron las llaves de cuartos de final. Probá los distintos resultados y cómo quedarían los enfrentamientos en el apasionante mini torneo que se juega para subir a la Liga Profesional.
La herramienta permite elegir los ganadores de los enfrentamientos y observar cómo se modifica el cuadro hasta llegar a la final por el segundo boleto a la máxima categoría. Con los resultados de la primera fase y la definición del campeonato, el escenario de la competencia cambió respecto de las proyecciones iniciales.
El primer ascenso quedó en manos de Godoy Cruz, que venció 3 a 1 a Tristán Suárez en la final disputada en Córdoba. De esta manera, el conjunto mendocino aseguró su regreso a Primera División, mientras que el equipo bonaerense se incorporó directamente a los cuartos de final del Reducido, en condición de primer preclasificado.
1Final por el primer ascenso
Partido único en cancha neutral. Si empata hay alargue y penales. El perdedor entra al Reducido como 1° de la tabla general.
2Reducido · Primera fase
Partido único. Es local el mejor ubicado y, si empata en los 90', avanza él.
3Reducido · Cuartos de final
Ida y vuelta (1° vs 8°, 2° vs 7°, 3° vs 6°, 4° vs 5°). Define de local el mejor ubicado. Si igualan en puntos y diferencia de gol, avanza el mejor ubicado.
4Reducido · Semifinales
Ida y vuelta (1° vs 4°, 2° vs 3°) con las mismas reglas de desempate.
5Reducido · Final
Ida y vuelta. Si igualan en puntos y diferencia de gol, se define por penales.
Cómo se arman los cruces
- Juegan del 2° al 8° de cada zona (14 equipos) más el perdedor de la final por el primer ascenso, que se suma en cuartos.
- Primera fase: 2°A-8°B, 2°B-8°A, 3°A-7°B, 3°B-7°A, 4°A-6°B, 4°B-6°A y 5°A-5°B. En el cruce de quintos es local el que sumó más puntos.
- Desde cuartos se arma una tabla general: el perdedor de la final va 1°; el resto se ordena por posición en su zona, luego puntos, diferencia de gol, goles a favor y sorteo.
- En las llaves de ida y vuelta no hay gol de visitante: cuentan puntos y diferencia de gol.
Posiciones finales de la fase regular
Reglamento: Boletín Especial AFA Nº 6823. Posiciones al cierre de la fecha 36.
Los cruces
La primera fase dejó seis clasificados confirmados y un partido pendiente de resolución. Entre los resultados más destacados estuvo la eliminación de Ferro, que cayó 1 a 0 frente a Gimnasia y Tiro de Salta en Caballito.
También avanzaron Atlanta, que empató 1 a 1 con Estudiantes de Buenos Aires; Deportivo Morón, que igualó por el mismo resultado ante Colegiales; Ciudad de Bolívar, que derrotó 2 a 1 a Temperley como visitante; Gimnasia de Jujuy, que superó 2 a 0 a Almirante Brown; y Colón, que se impuso 1 a 0 frente a Ferrocarril Midland en el estadio Brigadier General Estanislao López.
El encuentro entre Deportivo Madryn y Deportivo Maipú quedó suspendido a los 81 minutos, cuando el conjunto patagónico ganaba 3 a 1. La interrupción se produjo luego de que una bomba de estruendo cayera cerca del arquero visitante, Nahuel Galardi. El Tribunal de Disciplina de la AFA deberá determinar cómo se resuelve el compromiso y quién ocupa el último lugar disponible en los cuartos de final.
Con Tristán Suárez incorporado al cuadro, las cuatro llaves quedaron establecidas de acuerdo con el ordenamiento de los equipos en la tabla general:
Tristán Suárez vs. Gimnasia y Tiro de Salta.
Atlanta vs. Ciudad de Bolívar.
Deportivo Morón vs. Colón.
Deportivo Madryn vs. Gimnasia de Jujuy, sujeto a la resolución del Tribunal de Disciplina.
Uno de los cruces que concentrará la atención en Santa Fe será el de Colón frente a Deportivo Morón. El Sabalero consiguió su lugar entre los ocho mejores después de superar a Midland, pero tendrá por delante a un rival que terminó mejor ubicado en la fase regular y contará con ventaja deportiva.
En el resto del cuadro, Tristán Suárez buscará continuar su camino hacia el ascenso después de perder la final por el campeonato. Atlanta, por su parte, se medirá con Ciudad de Bolívar, mientras que Gimnasia de Jujuy espera conocer la resolución del compromiso entre Madryn y Maipú para confirmar a su adversario.
Cómo funciona
El simulador contempla el reglamento establecido por la Asociación del Fútbol Argentino para la temporada 2026. A diferencia de la primera ronda, que se disputó a partido único, los cuartos de final y las semifinales tendrán series de ida y vuelta.
En los cuartos, los equipos mejor ubicados en la tabla general tendrán la ventaja de definir como locales. Si al término de los dos encuentros existe igualdad en puntos y diferencia de gol, avanzará el conjunto que haya conseguido una mejor posición en el ordenamiento general. No habrá definición por penales en estas instancias.
La misma modalidad se aplicará en las semifinales, con los cuatro clasificados reordenados de acuerdo con su ubicación. El primero se enfrentará al cuarto y el segundo al tercero, siempre con la ventaja deportiva para el mejor posicionado.
La final por el segundo ascenso también se jugará en dos partidos, pero tendrá una diferencia importante: ninguno de los participantes contará con ventaja deportiva. Si después de las dos presentaciones persiste la igualdad en puntos y diferencia de gol, el segundo boleto a Primera División se definirá mediante tiros desde el punto penal.
El calendario previsto establece que los cuartos de final se disputarán el 21 y el 28 de noviembre; las semifinales, el 5 y el 12 de diciembre; y la final, el 19 y el 26 de diciembre.
De esta manera, el Reducido afronta su tramo definitivo con ocho equipos en carrera y un lugar todavía sujeto a la decisión disciplinaria de la AFA. El simulador permite ensayar diferentes resultados y conocer cómo podría desarrollarse el camino hacia el segundo ascenso a la Liga Profesional 2027.