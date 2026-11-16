Una pregunta recurrente a cualquier entrenador de la Primera Nacional, es plantearle si es posible jugar bien al fútbol en esta categoría. Se parte siempre de ciertas premisas: 1) muchas canchas no son ni buenas ni grandes; 2) se juega mucho a la segunda pelota; 3) poner la pelota contra el piso se hace difícil; 4) el juego es rústico, no sé si más que el de Primera, pero hay cierta tendencia a pegar más o, al menos, a hacer sentir más el rigor físico; 5) mucha pelota quieta que se intenta aprovechar.
El Colón de Delfino es más que aquel Colón de Medrán
Está más sólido, intenta jugar y asume una postura protagónica con confianza. Tiene defectos, pero en muchos aspectos ha crecido. Y se nota que está mejor de la cabeza.
En ese contexto, la creencia – hasta que haya algo o alguien que pueda demostrar fehacientemente lo contrario – es que el que juega bien tiene más chances de ganar. Y si no se puede jugar bien, al menos hay que hacerlo mejor que el adversario.
A este Colón le costó encontrar un buen nivel de juego. Si nos remontamos a los últimos partidos, quizás el de Bolívar sea el faro, el objetivo a encontrar para que se repitan esas actuaciones. Esa noche, Colón jugó realmente bien. Tuvo una actitud protagónica desde el arranque, creó situaciones, manejó más y mejor la pelota que el rival y contó con buenas actuaciones individuales. Fue la noche en la que Delfino le encontró el lugar a Marcioni (extremo por izquierda) y donde gozó de la mejor versión de Lago (media punta, jugando detrás del “9”).
Hablando de “9”, es el gran problema que tuvo a lo largo del año. Es el “agujero negro” que no encuentra solución hasta ahora. Bonansea no la mete. Y cuando el “9” no la mete, todo lo otro que hace bien, queda desdibujado. Nadie se da cuenta ni valora el hecho de “fajarse” con los centrales rivales, de jugar bien de espaldas sirviendo de pivote y aguantando los pelotazos que le tiran, de distraer marcas (muchas veces son dos defensores rivales los que van a marcarlo) ni de sufrir una andanada de penales que no le cobran. Se mira su contundencia frente a la red rival. Y allí, Bonansea falla: marcó 8 goles en 33 partidos jugados. Es escaso para un “9” de área como él.
Pero volvamos al equipo. Con Medrán, Colón no jugaba bien pero peleaba arriba. En el momento de tomarse la decisión de su salida, el equipo estaba en el tercer puesto. Terminó quinto, pero hay algo que debe reconocérsele a Delfino: dentro de lo que tenía, asumiendo que no formó el plantel y que ni siquiera pudo aprovechar el mercado de invierno, le encontró la vuelta para mejorarlo. Colón está mejor con Delfino que con Medrán. ¿Asegura algo?, no. Pero ayuda , por aquello que, generalmente, cuando un equipo juega bien o mejor que el rival, tiene más posibilidades de ganar.
Dentro de un plantel corto en calidad y con carencias, Delfino trató de armar lo mejor posible. Le sacó jugo. Hoy, Thaller no se discute. Pero el que quedó afuera de la consideración, es nada menos que Pier Barrios. Hoy, la dupla Toledo-Lértora no se discute y son más que Muñoz-Antonio, que llegaron con el antecedente de haber funcionado en Gimnasia de Mendoza y con Medrán de entrenador. Hoy, Marcioni está jugando bien haciéndolo por izquierda y solo le está faltando llegar al gol como lo hizo al principio con Medrán. Hoy, el arquero anda bien y pese a que se encontró con la chance por la lesión del titular, se nota que Delfino confía en él y le trasladó esa confianza a Giménez para que cierre el arco (a Colón le hicieron solo 2 goles en 8 partidos y se los hicieron en uno solo de ellos).
Delfino repitió en varias ocasiones esta frase sobre el plantel: “Es lo que hay…”. Sobre eso trabajó para encontrarle la mejor versión. Si alcanzará o no, lo dirán los resultados. Entran a jugar muchos factores en esta divisional tan particular. Pero lo importante es que a Colón lo encuentra en un momento de solidez defensiva, de confianza y con un rendimiento futbolístico que fue creciendo. Godoy Cruz aprovechó el “viento de cola” que traía por el buen final de temporada y gracias a los malos resultados de Ferro, se metió en la final después de haber estado una sola fecha como puntero de la zona (justamente la última). Hoy está en Primera otra vez. Y Ferro, que gobernó esa tabla durante muchísimas fechas, hoy está pensando en el rearmado para la próxima temporada y asumiendo un fracaso inesperado por la manera en que se fue desarrollando el campeonato.
Este Colón de Delfino es más que el Colón de Medrán. Alguna vez, Delfino habló de la importancia de “llegar bien a octubre”. Los logros se van pergeñando a lo largo del año, pero se consuman en el final. Le pasó a Aldosivi cuando logró el ascenso en el 2024 y le pasó también a este Godoy Cruz. La cabeza quiere decir mucho, en el fútbol como en la vida. Y uno tiene la sensación de que Colón está mejor de la cabeza y también está mejor de los pies, porque este equipo juega mejor. Está en carrera, porque nadie es más que nadie, futbolísticamente hablando, en este Reducido. Ni siquiera hay que temerle a este Tristán Suárez, que es el que más puntos logró, pero que deberá derrotar ese misterio que abruma a aquellos equipos que pierden la final por el primer ascenso y, después, teminan declinando cuando bajan a jugar el Reducido por el segundo.