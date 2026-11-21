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Dos boletos a cuartos en juego: la agenda de los playoffs para este sábado

Defensa y Justicia recibirá a Barracas Central desde las 15, mientras que Argentinos Juniors será local ante Independiente a partir de las 17. Ambos encuentros corresponden a los octavos de final del campeonato y definirán nuevos clasificados a la siguiente instancia.