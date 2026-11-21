El Torneo Clausura 2026 continuará este sábado con dos encuentros correspondientes a los octavos de final, en una jornada que tendrá como protagonistas a Defensa y Justicia, Barracas Central, Argentinos Juniors e Independiente.
Dos boletos a cuartos en juego: la agenda de los playoffs para este sábado
Defensa y Justicia recibirá a Barracas Central desde las 15, mientras que Argentinos Juniors será local ante Independiente a partir de las 17. Ambos encuentros corresponden a los octavos de final del campeonato y definirán nuevos clasificados a la siguiente instancia.
La actividad comenzará a las 15 en Florencio Varela, donde el Halcón recibirá a Barracas Central en el estadio Norberto Tomaghello. Más tarde, desde las 17, Argentinos Juniors enfrentará a Independiente en el estadio Diego Armando Maradona, en La Paternal.
Los cuatro equipos buscarán avanzar a los cuartos de final en una instancia de eliminación directa, donde no hay margen para el error.
Defensa y Justicia y Barracas Central abren la jornada en Florencio Varela
El conjunto dirigido por Julio Vaccari intentará dejar atrás la derrota ante Boca en la última fecha de la fase regular. Aquel resultado le impidió cerrar el campeonato de otra manera, aunque el Halcón consiguió la clasificación a los playoffs tras finalizar cuarto en la Zona A, con 28 puntos, producto de ocho victorias, cuatro empates y cuatro derrotas.
Del otro lado estará Barracas Central, que llega con el impulso de haber derrotado por 2-0 a Racing en la última jornada. El equipo conducido por Damián Ayude terminó quinto en la Zona B, con 26 unidades, luego de conseguir siete triunfos, cinco empates y cuatro derrotas.
El encuentro comenzará a las 15 en el estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela. El ganador avanzará a los cuartos de final del certamen.
Probables formaciones:
- Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Valentín Loza, Damián Fernández, David Martínez, Demián Domínguez; César Pérez, Santiago Sosa Yung, Maximiliano Porcel, Juan Manuel Gutiérrez; Leandro Fernández y Jeremías Lucco. DT: Julio Vaccari.
- Barracas Central: Juan Espínola; Rafael Barrios, Nicolás Capraro, Nicolás Demartini, Rodrigo Insua; Rodrigo Bogarín, Dardo Miloc, Iván Tapia; Tomás Porra, Nicolás Orsini y Enzo Taborda. DT: Damián Ayude.
Argentinos Juniors busca recuperarse ante un Independiente necesitado
El segundo compromiso de la jornada tendrá como escenario el estadio Diego Armando Maradona, donde Argentinos Juniors recibirá a Independiente desde las 17.
El Bicho, dirigido por Nicolás Diez, llega después de sufrir una derrota por 2-0 ante Huracán en La Paternal. Pese a ese traspié, el equipo realizó una buena fase regular y terminó segundo en la Zona A, con 31 puntos, tras conseguir nueve victorias, cuatro empates y tres derrotas. Además, finalizó tercero en la tabla anual y aseguró su lugar en la fase previa de la Copa Libertadores.
Independiente, por su parte, consiguió la clasificación a los playoffs en la última fecha, luego de vencer por 2-1 a Deportivo Riestra como local. El Rojo terminó séptimo en la Zona A, con 23 unidades, producto de seis triunfos, cinco empates y cinco derrotas.
El equipo de Avellaneda buscará aprovechar esta instancia para mejorar su imagen y continuar en carrera por el título, después de una campaña irregular que lo dejó fuera de los puestos de clasificación a las competencias internacionales de 2027.
Probables formaciones:
- Argentinos Juniors: Bryan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Franco Vázquez, Sebastián Prieto; Facundo Carrizo, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Diego Porcel, Gastón Verón y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.
- Independiente: el entrenador Jadson Viera todavía no confirmó la formación titular.
Horarios, estadios y dónde ver los partidos
Los dos encuentros de este sábado tendrán transmisión televisiva a través de las señales deportivas correspondientes al Torneo Clausura.
- 15:00: Defensa y Justicia vs. Barracas Central. Estadio Norberto Tomaghello, Florencio Varela.
- 17:00: Argentinos Juniors vs. Independiente. Estadio Diego Armando Maradona, La Paternal.