Franco Colapinto volvió a la Q3 por primera vez desde Bakú y se bajó del Alpine con bronca. En el último intento, cuando tenía una vuelta para pelear por un lugar más adelante en la grilla de Las Vegas, el auto ya se le deslizaba desde el primer sector. “Creo que todos estamos muy decepcionados. El último intento fue un desastre”, dijo ante los medios, entre ellos Motorsport.com.
“El último intento fue un desastre”: la bronca de Colapinto después de volver a la Q3
Franco clasificó décimo y quedó noveno en la grilla prevista por la sanción a Oscar Piastri. El argentino contó cómo el tráfico le complicó la vuelta de preparación y por qué cree que el Alpine tenía ritmo para quedar más adelante.
El argentino, de 23 años, había sido quinto en la última práctica libre. Pasó la Q1 en el 15.º puesto y en la Q2 marcó 1:34.982, su mejor vuelta de la noche, para avanzar séptimo. Fue su sexta Q3 de la temporada. En la tanda decisiva hizo 1:35.877 en el primer intento y bajó a 1:35.314 en el segundo. Terminó décimo y la sanción de diez puestos a Piastri lo dejó noveno en la grilla prevista, junto a Charles Leclerc. Planilla de clasificación de la FIA
Lo que pasó detrás de los Mercedes
Colapinto giró prácticamente solo en su primer intento de Q3. Esa vuelta le sirvió como referencia, aunque perdió velocidad en las rectas sin el rebufo de otro auto. “En algunas vueltas tenías agarre, en otras no”, explicó. Aun con esa irregularidad, sentía que el Alpine tenía ritmo para algo más.
En el cierre se ubicó detrás de los Mercedes, convencido de que iban a encontrar el lugar adecuado para abrir la vuelta. Los autos de adelante redujeron el ritmo y los Racing Bulls que venían detrás buscaron pasar. “Estábamos derrapando durante la vuelta de preparación. Estuvo muy lejos de ser lo ideal”, contó. Cuando llegó al primer sector de la vuelta rápida, los neumáticos seguían lejos de su temperatura de trabajo.
Del rebufo a la pelea por los puntos
En una pista con un tramo a fondo de casi dos kilómetros, Franco explicó que girar solo en la Q1 y en los primeros intentos de la Q2 y la Q3 le costó varias décimas. Calculó que la pérdida en las rectas podía llegar a ocho o nueve décimas. El problema era acercarse a otro auto para ganar velocidad y, al mismo tiempo, tener espacio para hacer su propia vuelta de preparación.
Esa diferencia de velocidad, dijo, puede favorecer los sobrepasos en carrera. Desde la quinta fila, su objetivo es aprovecharla para sumar. “No estamos contentos con cómo salieron las cosas, porque teníamos potencial, pero espero que mañana podamos sumar puntos”.
El Gran Premio de Las Vegas se larga a la 1.00 de la madrugada del domingo 22 de noviembre, hora argentina, y está programado a 50 vueltas.