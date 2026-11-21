GP de Las Vegas

“El último intento fue un desastre”: la bronca de Colapinto después de volver a la Q3

Franco clasificó décimo y quedó noveno en la grilla prevista por la sanción a Oscar Piastri. El argentino contó cómo el tráfico le complicó la vuelta de preparación y por qué cree que el Alpine tenía ritmo para quedar más adelante.