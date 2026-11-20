Franco Colapinto guardó su mejor vuelta para el cierre de la tercera práctica libre del Gran Premio de Las Vegas. El argentino marcó 1:35.198 en su último intento y se metió quinto, a 1.157 de George Russell y a apenas siete milésimas de Charles Leclerc, que ocupó el cuarto lugar. Fue la primera hora de actividad sobre piso seco en el fin de semana y la última antes de la clasificación.
¡Colapinto ilusiona en Las Vegas! Fue quinto en la última práctica y va por la Q3
El argentino mejoró cuando ya flameaba la bandera a cuadros y quedó a siete milésimas de Charles Leclerc. George Russell volvió a marcar el mejor tiempo y lideró el 1-2 de Mercedes con Kimi Antonelli, mientras que Pierre Gasly terminó noveno con el otro Alpine.
Colapinto comenzó con neumáticos medios, al igual que los dos Mercedes, y encontró su mejor registro en el tramo en el que los equipos ya buscaban tiempo de vuelta. Terminó por delante de Max Verstappen, sexto, y aventajó por 245 milésimas a Pierre Gasly. El francés, que había sido segundo bajo la lluvia en la FP2, quedó noveno. Alpine cerró así la preparación con sus dos autos entre los diez primeros.
Russell estiró la diferencia sobre el final
Russell ya había sido el más rápido el jueves sobre piso mojado, cuando superó por menos de una décima a Gasly. En seco volvió a quedar arriba y amplió la diferencia en su última vuelta. Bajó el registro a 1:34.041, mientras Antonelli saltó al segundo puesto a 0.911 y Lando Norris quedó tercero a 0.974.
La pista cambió mucho desde el comienzo. Con el asfalto en torno a los 17 °C y poco caucho depositado tras la lluvia del jueves, los equipos aprovecharon los primeros minutos para girar con más combustible. Después llegaron las tandas con blandos nuevos. En Mercedes, Russell hizo dos vueltas de preparación para llevarlos a temperatura antes de buscar el tiempo.
Bradley Lord, subdirector de Mercedes, señaló que poner los neumáticos en la ventana adecuada para una sola vuelta seguía siendo una de las dificultades. Para la carrera, estimó que una parada era la opción más probable sobre el papel, aunque la aparición de graining podría llevar a algunos equipos a hacer una segunda. Pirelli llevó a Las Vegas los compuestos C3, C4 y C5.
Verstappen, involucrado en dos incidentes
El primer episodio con Verstappen ocurrió al comienzo de la práctica, con Colapinto en la curva 16. Dirección de Carrera lo anotó por posible conducción errática y el caso quedó en manos de los comisarios.
Sobre el final, el neerlandés y Russell se tocaron rueda con rueda en la curva 14. La repetición mostró a Verstappen adelantando al Mercedes en la recta y a Russell intentando recuperar la posición por adentro en la frenada. Hubo contacto entre las ruedas traseras y el Red Bull pasó muy cerca de las barreras. La maniobra quedó bajo investigación para después de la sesión, al igual que el cruce entre Alexander Albon e Isack Hadjar en la curva 17.
Oliver Bearman también se despistó en los minutos finales. El Haas se fue de costado y el británico expresó su desconcierto por radio. La causa del incidente quedó sin confirmar al cierre de la práctica.
Las sanciones que moverán la grilla de partida
Oscar Piastri y Carlos Sainz tienen diez puestos de penalización por cambios de componentes de la unidad de potencia. Antonelli perderá cinco lugares por estrenar un motor de combustión interna, mientras que Bearman deberá largar desde el fondo tras incorporar varios elementos nuevos. Lance Stroll también tiene una penalización por cambios en su auto.
Antonelli podrá disputar la pole en clasificación y luego cumplirá la sanción en la grilla de partida. Russell conservó su turbo y llega a la sesión sin esa penalización.
Los diez primeros de la FP3
1 George Russell Mercedes 1:34.041
2 Kimi Antonelli Mercedes +0.911
3 Lando Norris McLaren +0.974
4 Charles Leclerc Ferrari +1.150
5 Franco Colapinto Alpine +1.157
6 Max Verstappen Red Bull +1.309
7 Liam Lawson Racing Bulls +1.361
8 Lewis Hamilton Ferrari +1.393
9 Pierre Gasly Alpine +1.402
10 Arvid Lindblad Racing Bulls +1.409
La clasificación del GP de Las Vegas empieza a la 1:00 de la madrugada de este sábado 21 de noviembre, hora argentina.