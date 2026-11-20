GP de Las Vegas

¡Colapinto ilusiona en Las Vegas! Fue quinto en la última práctica y va por la Q3

El argentino mejoró cuando ya flameaba la bandera a cuadros y quedó a siete milésimas de Charles Leclerc. George Russell volvió a marcar el mejor tiempo y lideró el 1-2 de Mercedes con Kimi Antonelli, mientras que Pierre Gasly terminó noveno con el otro Alpine.