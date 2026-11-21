GP de Las Vegas

Antonelli hizo la vuelta, Verstappen se quedó con la pole y Colapinto entró en la Q3

El italiano marcó 1:33.893 en el último intento, pero una sanción de cinco puestos dejó al neerlandés al frente de la grilla, con George Russell a su lado. Franco clasificó décimo y largará noveno por la penalización a Oscar Piastri.