Kimi Antonelli cruzó la línea con apenas un segundo de margen para iniciar la última vuelta de la clasificación en Las Vegas. Empezó el giro a un segundo del auto que tenía por delante, aprovechó el rebufo en las rectas y paró el reloj en 1:33.893, 258 milésimas por delante de Max Verstappen. El campeón del mundo fue el más rápido de la noche, pero deberá retroceder cinco lugares por el cambio del motor de combustión. El primer cajón quedó para el piloto de Red Bull, que compartirá la primera fila con George Russell.
Antonelli hizo la vuelta, Verstappen se quedó con la pole y Colapinto entró en la Q3
El italiano marcó 1:33.893 en el último intento, pero una sanción de cinco puestos dejó al neerlandés al frente de la grilla, con George Russell a su lado. Franco clasificó décimo y largará noveno por la penalización a Oscar Piastri.
Verstappen había aprovechado el rebufo en la recta para marcar 1:34.151 en su primer intento de la Q3. El neerlandés no mejoró en el cierre. Antonelli, que había sufrido para poner los neumáticos en temperatura y se había quejado del recorrido largo del pedal de freno, le arrebató el mejor tiempo sobre la bandera a cuadros. Russell mejoró en el cierre y superó a Lando Norris por apenas 20 milésimas. El McLaren partirá tercero, con Isack Hadjar a su lado. Arvid Lindblad, sexto en la clasificación en su primera visita al circuito, largará quinto, junto a Antonelli. Piastri terminó séptimo y deberá retroceder diez lugares.
Del dominio de Mercedes en la Q1 al golpe de Ferrari en la Q2
La lluvia del jueves había dejado una sola práctica en seco antes de clasificar. Con 13 grados de ambiente y 15 en el asfalto, los pilotos necesitaron varias vueltas para calentar los blandos. Russell encabezó la Q1 con 1:34.664, apenas 20 milésimas por delante de Antonelli. Gabriel Bortoleto salió con demora por un problema en su Audi y se quedó con el último pase a la Q2 por 71 milésimas sobre Rafael Câmara. El brasileño de Haas había hecho un trompo en la curva 1 y recibió el rebufo de Oliver Bearman en el cierre. También fueron eliminados Sergio Pérez, Fernando Alonso, Lance Stroll y Valtteri Bottas. Oliver Bearman quedó fuera del 107 % con 1:48.005. Clasificación de la FIA
Liam Lawson y Oscar Piastri marcaron el ritmo en la primera parte de la Q2. Russell tomó el mando con 1:34.617 y Verstappen cerró el tramo arriba con 1:34.394, seguido de Pierre Gasly. Alpine y Racing Bulls metieron sus dos autos en la definición, mientras las dos Ferrari se quedaron afuera. Charles Leclerc bloqueó en su vuelta rápida y llegó tarde a la línea para abrir otro intento. Lewis Hamilton, que había avisado por radio que le faltaba agarre, sí tuvo una vuelta más, pero quedó 12.º, detrás de su compañero. También se despidieron Nico Hülkenberg, Carlos Sainz, Bortoleto y Alexander Albon.
La noche de Franco Colapinto
Quinto en la última práctica libre, Franco fue el primero de los dos Alpine en salir a pista, como ocurre en los circuitos que se corren en sentido antihorario. Gasly salió detrás. Los dos llevaron combustible para toda la Q1 y usaron un juego nuevo de blandos, con vueltas de preparación antes de buscar el tiempo. Colapinto bloqueó en la curva 1 sobre el cierre del tramo y pasó el corte en el 15.º puesto, con 1:35.930.
En la Q2, Gasly perdió tiempo entre el tráfico en su primera salida. En la tanda final, Colapinto hizo su vuelta de preparación detrás de los Racing Bulls de Liam Lawson y Arvid Lindblad, que estaban en la misma secuencia. Cuando todavía estaba en zona de eliminación, el argentino bajó casi un segundo respecto de la Q1 y marcó 1:34.982, su mejor vuelta de la noche. Quedó séptimo y avanzó a la Q3 junto a Gasly, que cerró el tramo con el segundo tiempo.
En la Q3 dejó una primera referencia de 1:35.877 con pista libre. Rozó el muro en el último intento y cerró décimo con 1:35.314. Gasly fue noveno con 1:35.105. Con la penalización de Piastri, Gasly largará octavo y Colapinto partirá noveno, en la quinta fila, al lado de Charles Leclerc. La FIA también dejó sin sanción el incidente entre Verstappen y el argentino en la última práctica. Decisión de los comisarios
“El último intento fue un desastre”, reconoció Colapinto. Contó que los Mercedes que tenía por delante bajaron el ritmo y que los Racing Bulls buscaron pasar. La vuelta de preparación se desordenó y el argentino abrió el giro rápido con los neumáticos lejos de la temperatura ideal. “En algunas vueltas tenías agarre, en otras no”, explicó. Pese a la bronca por el cierre, dijo que espera sumar puntos en la carrera.
Los diez mejores de la clasificación
1 Kimi Antonelli Mercedes 1:33.893
2 Max Verstappen Red Bull 1:34.151
3 George Russell Mercedes 1:34.224
4 Lando Norris McLaren 1:34.244
5 Isack Hadjar Red Bull 1:34.592
6 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:34.668
7 Oscar Piastri McLaren 1:34.899
8 Liam Lawson Racing Bulls 1:35.090
9 Pierre Gasly Alpine 1:35.105
10 Franco Colapinto Alpine 1:35.314
La grilla prevista del GP de Las Vegas
1 1. Max Verstappen (Red Bull) 2. George Russell (Mercedes)
2 3. Lando Norris (McLaren) 4. Isack Hadjar (Red Bull)
3 5. Arvid Lindblad (Racing Bulls) 6. Kimi Antonelli (Mercedes)*
4 7. Liam Lawson (Racing Bulls) 8. Pierre Gasly (Alpine)
5 9. Franco Colapinto (Alpine) 10. Charles Leclerc (Ferrari)
6 11. Lewis Hamilton (Ferrari) 12. Nico Hülkenberg (Audi)
7 13. Gabriel Bortoleto (Audi) 14. Alexander Albon (Williams)
8 15. Rafael Câmara (Haas) 16. Sergio Pérez (Cadillac)
9 17. Oscar Piastri (McLaren)* 18. Fernando Alonso (Aston Martin)
10 19. Valtteri Bottas (Cadillac) 20. Carlos Sainz (Williams)*
11 21. Lance Stroll (Aston Martin)* 22. Oliver Bearman (Haas)*
Los asteriscos indican sanciones por cambios en la unidad de potencia. Bearman figura al fondo y necesita la autorización de los comisarios para largar tras quedar fuera del 107 %.
A qué hora se corre el Gran Premio de Las Vegas
La carrera se larga a la 1.00 de la madrugada del domingo 22 de noviembre, hora argentina. Serán las 20.00 del sábado en Las Vegas. La 21.ª fecha de la temporada se disputará a 50 vueltas en el circuito callejero de 6,201 kilómetros