La final de la Copa Sudamericana 2026 empieza a tomar temperatura. En la previa del duelo entre Boca y Atlético Mineiro en Barranquilla, Eduardo Domínguez analizó el escenario que espera y reconoció que el conjunto argentino tendrá una importante presencia de hinchas en las tribunas.
Eduardo Domínguez antes de la final: "Colombia es de Boca"
El Barba dijo presente en la conferencia de prensa previa a la definición y anticipó que Barranquilla estará del lado del Xeneize, con un guiño a lo hecho por su suegro Carlos Bianchi en el Club de la Ribera.
"En la cancha son once contra once, si sabemos que va a haber más hinchas de Boca porque Colombia es de Boca, muy dividido con River pero la historia que hizo mi suegro (Carlos Bianchi) en el club acá rebotó mucho y tiene muchos seguidores. Sé esa parte, sé que la parte neutral va a ser del rival pero dentro de la cancha somos 11 contra 11 y el que juega más inteligente, el que aprovecha su momento... es una final y va a ser muy pareja", afirmó el Barba luego de conocerse la abismal diferencia en venta de entradas entre los dos equipos en favor del Club de la Ribera .
El exenternador de Colón y yerno de Carlos Bianchi detalló el estado de su plantel en la antesala de la definición y las principales virtudes de su equipo, que llega en una racha de siete presentaciones sin ganar: "Somos uno de los equipos mejores preparadores físicamente de Brasil, los datos dicen eso. Llegamos bien, sabemos que jugamos contra un equipo argentino, soy argentino y sé cómo se prepara para jugar contra uno brasileños. Hablamos de eso".
"Atlético tiene talento, tiene mucho talento. Cuando estamos con todas las piezas al 100% y conectados en lo que tenemos que hacer en el campo de juego es difícil competirle a este grupo. Le doy crédito a mis jugadores, llegamos como tenemos que llegar", dijo. .
Sin embargo, Domínguez expresó su preocupación por las lesiones que afectaron la preparación en las semanas previas. "Llegamos con algunos jugadores lesionados en este momentos pero también con la posibilidad de contar con algunos de ellos, es importante para nosotros y el grupo. Tener el grupo completo sería ideal pero no va a suceder", redondeó.
La final de la Copa Sudamericana 202 entre Boca Juniors y Atlético Mineiro se disutará el sábado 21 de noviembre a las 19 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.