El TC2000 transita la recta final de su 47º Campeonato Argentino y este fin de semana tendrá una escala decisiva en Olavarría. El autódromo Hermanos Emiliozzi será escenario de la 11ª fecha del calendario, en el regreso de la categoría al trazado bonaerense después de 20 años.
Carabajal lideró el shakedown en Olavarría y se mete en la pelea por el título del TC2000
La categoría disputa este fin de semana la 11ª fecha de la temporada 2026 en el autódromo Hermanos Emiliozzi, con cuatro pilotos que mantienen posibilidades matemáticas de quedarse con el título. Lucas Carabajal comenzó adelante en el shakedown, seguido por Franco Vivian y Emiliano Stang. Matías Rossi llega como líder y podría alcanzar una marca histórica.
Con solamente dos competencias por disputarse, Matías Rossi, Franco Vivian, Emiliano Stang y Lucas Carabajal son los cuatro pilotos que conservan posibilidades matemáticas de alcanzar la corona. La diferencia de puntos y los resultados del fin de semana podrían anticipar la definición del certamen o trasladar la expectativa hasta la última presentación del año, prevista para el 13 de diciembre.
En ese contexto, Carabajal, representante del Halcón Motorsport, fue uno de los protagonistas de las primeras actividades en pista y se quedó con el mejor registro del shakedown, una referencia inicial importante para el piloto chaqueño en su objetivo de mantenerse en la lucha por el campeonato.
Rossi llega como líder y busca un séptimo campeonato
Matías Rossi encabeza el campeonato con 168 puntos, una vez aplicados los dos descartes establecidos por el artículo 4.1 del Reglamento Deportivo 2026. El piloto de Del Viso, al volante del Toyota Corolla Cross GR-S #1 del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA, tiene la posibilidad de alcanzar un nuevo título en la categoría.
Si se combinan determinados resultados en Olavarría, Rossi podría consagrarse anticipadamente y conseguir su séptima corona en el TC2000, una marca que le permitiría igualar el récord histórico de Juan María Traverso.
Su principal rival es Franco Vivian, quien ocupa el segundo puesto con 149 unidades al mando de la Chevrolet Tracker #57 del equipo YPF ELAION AURO Proracing. El representante de Capital Federal se encuentra a 19 puntos del líder y buscará sumar lo necesario para mantener abierta la definición hasta la última fecha. Restan 64 unidades en disputa.
En el tercer lugar aparece Emiliano Stang, subcampeón argentino de la categoría, con 127 puntos. El piloto de Crespo, Entre Ríos, compite con el Toyota Corolla Cross GR-S #162 del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA y también intentará sostener sus posibilidades de pelear por el campeonato.
Carabajal arrancó adelante en el shakedown y mantiene la ilusión
Lucas Carabajal es el cuarto piloto que conserva posibilidades matemáticas de quedarse con el título. En su primera temporada dentro del TC2000, el chaqueño se convirtió en uno de los protagonistas del campeonato con el VW Nivus #81 del Halcón Motorsport.
Con 105 puntos, se encuentra a 63 unidades de Rossi, cuando quedan 64 en juego. Si bien el panorama es exigente, Carabajal buscará aprovechar cada oportunidad para llegar con posibilidades a la última fecha.
Su actividad en Olavarría comenzó de la mejor manera: fue el más rápido del shakedown con un registro de 1m25s400/1000, a una velocidad promedio de 160,147 km/h.
Detrás del piloto del Halcón Motorsport se ubicó Franco Vivian, a apenas 63 milésimas, mientras que Emiliano Stang quedó tercero, a 108 milésimas. De esta manera, tres de los cuatro aspirantes al campeonato ocuparon los primeros puestos de la tanda inicial.
Los cinco mejores registros se completaron con Gabriel Ponce de León, al volante del Toyota Corolla Cross #32 del Corsi Sport, y Matías Rodríguez, con la nueva Chevrolet Tracker #21 del Lincoln Motorsport.
El Top 10 lo integraron también Marcelo Ciarrocchi, Juan Pablo Alé, Francisco Monarca, Nicolás Traut y Nicolás Villamayor, quien compite como local y debutó en la categoría con el Honda ZR-V #77 del Honda YPF Racing.
Además, durante la tanda de pilotos autorizados, Juan Pablo Alé, con la Chevrolet Tracker #73 del YPF ELAION AURO Proracing, consiguió el mejor tiempo con 1m25s536/1000, a una velocidad promedio de 159,470 km/h.
Olavarría vuelve a recibir al TC2000 después de dos décadas
El autódromo Hermanos Emiliozzi será escenario de la séptima visita del TC2000 a Olavarría. La primera competencia en el circuito bonaerense se disputó el 31 de mayo de 1998, con Juan Manuel Silva y Omar Martínez como protagonistas de las clasificaciones. El piloto entrerriano se quedó con las dos finales de aquel fin de semana.
La última presentación de la categoría en el trazado fue el 12 de marzo de 2006, por la tercera fecha de aquella temporada. En esa oportunidad, Gabriel Ponce de León consiguió la pole position y posteriormente ganó la final luego de un intenso mano a mano con Matías Rossi, en un duelo que se extendió hasta la última vuelta.
Ponce de León, con Ford Focus del equipo Ford YPF, y Rossi, con Chevrolet Astra del Chevrolet Elaion Proracing, protagonizaron uno de los enfrentamientos destacados de aquella competencia.
En el historial de triunfos en Olavarría, Omar Martínez y Gabriel Ponce de León son los máximos ganadores, con dos victorias cada uno. El regreso de la categoría, después de 20 años, tendrá ahora un condimento especial: la posibilidad de una definición anticipada del campeonato o de mantener la disputa por la corona hasta el cierre de la temporada.