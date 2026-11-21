Automovilismo

Carabajal lideró el shakedown en Olavarría y se mete en la pelea por el título del TC2000

La categoría disputa este fin de semana la 11ª fecha de la temporada 2026 en el autódromo Hermanos Emiliozzi, con cuatro pilotos que mantienen posibilidades matemáticas de quedarse con el título. Lucas Carabajal comenzó adelante en el shakedown, seguido por Franco Vivian y Emiliano Stang. Matías Rossi llega como líder y podría alcanzar una marca histórica.