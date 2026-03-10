Champions League

Debut fatal: dos bloopers, 17 minutos en cancha y Kinský salió en el Tottenham ante Atlético de Madrid

En su debut con Tottenham en la Champions League, el arquero cometió dos errores con los pies que terminaron en goles del Atlético de Madrid. Igor Tudor lo sustituyó a los 17 minutos, en una ida que se quebró de entrada.