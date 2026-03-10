Debut fatal: dos bloopers, 17 minutos en cancha y Kinský salió en el Tottenham ante Atlético de Madrid

La ida de los octavos de final de la Champions League dejó una escena difícil de explicar: el arquero del Tottenham fue reemplazado a los 17 minutos, después de protagonizar dos bloopers insólitos que el Atlético de Madrid transformó en goles.
En su debut con Tottenham en la Champions League, el arquero cometió dos errores con los pies que terminaron en goles del Atlético de Madrid. Igor Tudor lo sustituyó a los 17 minutos, en una ida que se quebró de entrada.
La ida de los octavos de final de la Champions League dejó una escena difícil de explicar: el arquero del Tottenham fue reemplazado a los 17 minutos, después de protagonizar dos bloopers insólitos que el Atlético de Madrid transformó en goles.
El partido se jugó en el Riyadh Air Metropolitano y tuvo un inicio que desbordó al equipo inglés desde el primer minuto. La reacción del entrenador Igor Tudor fue inmediata: con la serie descontrolada, recurrió al banco para cambiar al arquero y mandar un mensaje hacia adentro.
El primer golpe llegó a los seis minutos. Tottenham intentó salir jugando desde el fondo y el arquero resbaló al perfilarse, perdió el control en una zona caliente y le dejó al Atlético una recuperación alta con ventaja.
La jugada terminó en el 1-0 y, desde ahí, el partido cambió de temperatura. Atlético olió fragilidad, apretó con presión arriba y convirtió cada salida inglesa en un problema.
La segunda caída fue todavía más dura por el contexto. En otra salida con los pies, el arquero dejó un pase corto dentro del área, el Atlético lo interceptó y llegó el tercer gol con el arco vacío, un golpe que hizo inevitable la decisión del cambio.
Con el marcador ya inclinado y el equipo tambaleando, Tudor ordenó la sustitución antes del primer cuarto de hora largo. Ingresó Guglielmo Vicario y el arquero que debutaba en Champions se fue al banco con la noche encima.
En el medio, Atlético también había encontrado el segundo gol tras una descoordinación defensiva. Pero la foto del partido quedó asociada a los dos errores con pelota dominada y al reemplazo relámpago.
La secuencia fue un resumen del clima: un estadio que empuja, un rival que presiona, y un Tottenham que no logró acomodarse nunca, ni siquiera para frenar el vendaval inicial.
Para un arquero joven, debutar en Champions es, en teoría, el día más esperado. Pero también puede convertirse en el más cruel. Dos fallos en minutos y un cambio prematuro suelen dejar huella, porque no se trata solo del resultado: es la confianza.
Tottenham necesitaba un partido largo, con control y sin sobresaltos. En cambio, se encontró con una ráfaga que lo dejó sin margen y con un arquero expuesto al máximo en el peor escenario posible.
Ahora, el equipo inglés deberá rearmar la serie y recuperar estabilidad. Pero el impacto ya está: en una competencia donde los detalles definen destinos, la noche del Metropolitano quedará como un debut que se rompió demasiado rápido.