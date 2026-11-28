Este sábado se cumplen diez años de una de las tragedias más dolorosas de la historia del fútbol. El avión que trasladaba al plantel de Chapecoense hacia Medellín, Colombia, se estrelló contra una montaña cuando estaba próximo a llegar a destino. Murieron 71 de las 77 personas que viajaban a bordo y seis lograron sobrevivir.
Tragedia de Chapecoense: las causas del accidente que dejó 71 muertos y marcó al fútbol mundial
El 28 de noviembre de 2016, el vuelo 2933 de LaMia se estrelló en una zona montañosa de Colombia cuando trasladaba al equipo brasileño a disputar la final de la Copa Sudamericana. La investigación reveló graves fallas en la planificación del viaje y una cadena de decisiones que terminó en desastre.
El equipo brasileño se dirigía a disputar la primera final internacional de su historia, frente a Atlético Nacional de Colombia, por la Copa Sudamericana 2016. Lo que debía ser el viaje más importante de su trayectoria deportiva terminó en una catástrofe que conmocionó al deporte mundial.
Una década después, los informes oficiales permiten reconstruir las causas del accidente: el avión se quedó sin combustible durante la aproximación al aeropuerto, después de haber iniciado el trayecto con una cantidad insuficiente y sin realizar una escala para reabastecerse.
Un vuelo sin el combustible necesario
El vuelo 2933 de la empresa boliviana LaMia partió del aeropuerto internacional Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, con destino al aeropuerto José María Córdova, que sirve a Medellín.
La aeronave era un Avro RJ85 y llevaba 73 pasajeros y cuatro integrantes de la tripulación. Entre ellos estaban los futbolistas, el cuerpo técnico, dirigentes, periodistas y otros trabajadores que acompañaban la delegación.
De acuerdo con el informe final de la Aeronáutica Civil de Colombia, el avión despegó con 9.073 kilos de combustible, cuando necesitaba al menos 12.052 kilos para completar el recorrido con los márgenes de seguridad exigidos.
La diferencia era de casi 3.000 kilos. La investigación determinó que el vuelo debía contemplar una parada intermedia para cargar combustible, pero la empresa y la tripulación no tomaron esa decisión.
El informe también señaló deficiencias en la planificación operacional de LaMia y antecedentes de incumplimientos relacionados con las políticas de combustible.
La emergencia y los últimos minutos
Durante el trayecto, la tripulación evaluó distintas alternativas para reabastecerse, entre ellas aterrizar en Bogotá. Sin embargo, continuó hacia Medellín.
Cuando la aeronave ingresó en la zona de aproximación, otro avión comunicó una posible pérdida de combustible y recibió prioridad para aterrizar. El vuelo de LaMia debió permanecer en espera mientras consumía las últimas reservas.
La investigación reconstruyó que los pilotos comunicaron problemas de combustible, pero no transmitieron a tiempo la gravedad de la situación.
Los motores comenzaron a apagarse uno tras otro. Primero falló uno y luego dejaron de funcionar los cuatro. Finalmente, el avión perdió potencia y se precipitó sobre el Cerro Gordo, en jurisdicción del municipio de La Unión, en el departamento colombiano de Antioquia.
El impacto ocurrió durante la noche del 28 de noviembre de 2016, a pocos minutos del aeropuerto de destino.
La investigación descartó que una falla técnica de la aeronave hubiera provocado el accidente. La causa principal fue el agotamiento del combustible, asociado a una planificación inadecuada y a decisiones operativas que no contemplaron las reservas necesarias.
Los seis sobrevivientes y las vidas después de la tragedia
De las 77 personas que viajaban, seis sobrevivieron al impacto. Entre ellas estaban los futbolistas Alan Ruschel, Jakson Follmann y Hélio Neto; el técnico de aviación Erwin Tumiri; la auxiliar de vuelo Ximena Suárez y el periodista Rafael Henzel.
Ruschel fue el único de los tres futbolistas que logró regresar a la actividad profesional. Follmann sufrió la amputación de su pierna derecha y debió abandonar el fútbol. Posteriormente desarrolló una carrera como cantante y conferencista.
Neto también intentó volver a jugar, pero las secuelas físicas del accidente lo obligaron a retirarse en 2019.
Tumiri y Suárez continuaron sus vidas después de atravesar un proceso de recuperación. Henzel, en tanto, falleció en marzo de 2019, a los 45 años, tras sufrir un infarto mientras jugaba al fútbol con amigos en Brasil.
Las historias de los sobrevivientes se convirtieron en una parte central de la memoria de aquella noche. Cada uno atravesó de manera diferente las consecuencias físicas y emocionales de un accidente que cambió sus vidas para siempre.
El gesto de Atlético Nacional y el título que quedó en la historia
La tragedia también tuvo un impacto deportivo inmediato. Chapecoense debía enfrentar a Atlético Nacional en la final de la Copa Sudamericana, pero el partido nunca llegó a disputarse.
El club colombiano pidió a la Conmebol que reconociera a Chapecoense como campeón del torneo. El organismo aceptó el pedido y le otorgó al equipo brasileño el título de la edición 2016.
El reconocimiento fue un gesto de solidaridad que recorrió el mundo del fútbol. También significó el primer título internacional de la historia de Chapecoense.
El club debió reconstruirse después de perder a gran parte de su plantel profesional y de su estructura deportiva. Con el acompañamiento de otros equipos, incorporaciones y el apoyo de la comunidad, comenzó un proceso de reorganización que le permitió continuar compitiendo.
Diez años después, las causas judiciales siguen abiertas
La investigación aeronáutica estableció las causas técnicas y operativas del accidente, pero las responsabilidades judiciales y económicas tuvieron otro recorrido.
Las consecuencias del caso dieron lugar a distintos procesos en Bolivia, Colombia y Brasil, además de litigios en otros países. Entre los señalados estuvieron directivos de LaMia y funcionarios vinculados con la supervisión de la operación aérea.
A diez años del accidente, todavía no se habían cerrado todos los procesos judiciales. Las familias de las víctimas y los sobrevivientes también continuaban enfrentando reclamos vinculados con las indemnizaciones.
En 2025, una corte de apelaciones de Estados Unidos anuló un fallo que ordenaba a la aseguradora de LaMia pagar 880 millones de dólares a las víctimas, según los antecedentes difundidos sobre el caso.
Diez años después, Chapecoense sigue asociado a una de las historias más conmovedoras del deporte. Un equipo que había alcanzado una final histórica, un viaje que terminó en tragedia y una comunidad futbolística que debió reconstruirse mientras el mundo acompañaba su dolor.