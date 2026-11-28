A una década

Tragedia de Chapecoense: las causas del accidente que dejó 71 muertos y marcó al fútbol mundial

El 28 de noviembre de 2016, el vuelo 2933 de LaMia se estrelló en una zona montañosa de Colombia cuando trasladaba al equipo brasileño a disputar la final de la Copa Sudamericana. La investigación reveló graves fallas en la planificación del viaje y una cadena de decisiones que terminó en desastre.