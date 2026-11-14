Alan Ruschel, uno de los seis sobrevivientes del accidente aéreo que sufrió el plantel de Chapecoense en Colombia en noviembre de 2016, anunció su retiro del fútbol profesional.
Uno de los sobrevivientes de la tragedia de Chapecoense anunció su retiro a los 37 años
Tras casi dos décadas de carrera y una recuperación que le permitió regresar a las canchas después del accidente aéreo de 2016, disputará su último encuentro este sábado con Juventude, en una despedida cargada de emoción y gratitud.
El defensor brasileño, que logró regresar a las canchas después de atravesar una extensa recuperación por las heridas sufridas en el siniestro, disputará este sábado su último partido con Juventude frente a Botafogo-SP, por la Serie B de Brasil.
La despedida
El futbolista comunicó la decisión a través de sus redes sociales, donde compartió un mensaje dedicado al deporte que marcó su vida.
“Mañana me despediré de las canchas, pero jamás de todo lo que el fútbol representa en mi vida”, escribió al anunciar el final de su carrera profesional.
En su publicación, recordó el camino que recorrió desde que dejó su casa a los 17 años para perseguir el sueño de convertirse en futbolista.
“Hoy, casi 20 años después, cierro este ciclo con el corazón lleno de gratitud. Hubo victorias, derrotas, lágrimas, nuevos comienzos y una segunda oportunidad que me enseñó el verdadero valor de la vida. Dios me permitió vivir mucho más de lo que alguna vez soñé”, expresó.
También dedicó unas palabras al fútbol, al que definió como su sueño, su profesión y una de las historias más importantes de su vida. Aseguró que, aunque sus botines dejarán de pisar las canchas, conservará para siempre los recuerdos y el agradecimiento por todo lo vivido.
El mensaje estuvo acompañado por un video especialmente emotivo. En las imágenes se lo observa en el vestuario de Juventude, preparándose para salir al campo de juego, mientras recuerda su trayectoria, agradece a sus seres queridos y muestra las cicatrices que le quedaron como consecuencia de las heridas sufridas en el accidente.
El accidente de Chapecoense
La historia del defensor quedó marcada por la tragedia aérea del 28 de noviembre de 2016. En aquella oportunidad, el avión de la compañía boliviana Lamia que trasladaba al plantel de Chapecoense se estrelló en Colombia cuando el equipo viajaba para disputar la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Nacional.
El accidente dejó 71 víctimas fatales y apenas seis sobrevivientes. Entre ellos se encontraba el futbolista, quien consiguió salir con vida pese a las graves lesiones que sufrió.
Tiempo después, relató que estuvo cerca de viajar en otro asiento. Inicialmente se encontraba en la parte trasera del avión, pero Cadu Gaúcho, dirigente de Chapecoense, le pidió que se trasladara hacia adelante para que los periodistas pudieran permanecer juntos en las últimas filas.
Aunque no estaba convencido del cambio, terminó aceptando después de que su compañero Jackson Follmann insistiera en que se sentara a su lado.
En sus primeras declaraciones tras la tragedia, el jugador manifestó su asombro por haber sobrevivido: “Solo Dios puede explicar por qué sobreviví al accidente. Me agarró y me dio una segunda oportunidad”.
La recuperación fue larga y compleja. Sin embargo, consiguió superar las consecuencias físicas del siniestro y regresar al fútbol profesional, incluso volviendo a vestir la camiseta del club con el que había vivido aquella experiencia.