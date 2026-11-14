Alan Ruschel

Uno de los sobrevivientes de la tragedia de Chapecoense anunció su retiro a los 37 años

Tras casi dos décadas de carrera y una recuperación que le permitió regresar a las canchas después del accidente aéreo de 2016, disputará su último encuentro este sábado con Juventude, en una despedida cargada de emoción y gratitud.