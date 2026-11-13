La Selección de Colombia recibirá este viernes a Chile en el estadio Pascual Guerrero de Cali, en el primero de los dos amistosos internacionales que ambos combinados disputarán durante la fecha FIFA de noviembre. El encuentro comenzará a las 19 (hora local) y tendrá como árbitro al ecuatoriano Augusto Aragón.
Fecha FIFA: Chile visita a Colombia con el objetivo de prolongar su buen momento futbolístico
Los seleccionados de Colombia y Chile se medirán este viernes en el estadio Pascual Guerrero de Cali, en el primero de los dos compromisos que disputarán durante la fecha FIFA de noviembre. Ambos equipos buscarán darle continuidad a sus procesos y evaluar variantes de cara a los próximos desafíos internacionales de 2027.
El equipo dirigido por Néstor Lorenzo afrontará el compromiso con varias ausencias importantes.
Entre ellas se destacan las del delantero del Bayern Múnich, Luis Díaz, y el mediocampista Richard Ríos, ambos afectados por lesiones. También estará ausente el arquero Álvaro Montero, mientras que James Rodríguez ya no forma parte del seleccionado tras su retiro definitivo del equipo nacional.
En este escenario, el enfrentamiento ante la Roja representa una oportunidad para que el cuerpo técnico continúe probando alternativas y ajuste el funcionamiento colectivo de cara al nuevo ciclo internacional.
Lorenzo mantendrá una base de futbolistas que vienen integrando el seleccionado, aunque también buscará darle minutos y evaluar a nuevas opciones, como Camilo Durán, Nélson Deossa, Camilo Mena y Óscar Perea.
Colombia busca reencontrarse con la victoria ante su público
Después de su participación en el Mundial 2026, el seleccionado cafetero disputó tres encuentros internacionales con resultados dispares: consiguió una victoria frente a Perú, empató con México y cayó ante Paraguay.
Ahora, en su primera presentación como local después de la cita mundialista, Colombia intentará volver al triunfo y aprovechar el respaldo de su público en Cali. El partido también será una instancia para observar el rendimiento de los futbolistas que buscan consolidarse dentro de la estructura del entrenador argentino.
Del otro lado estará Chile, que atraviesa una etapa de reconstrucción futbolística bajo la conducción interina de Nicolás Córdova.
El seleccionado trasandino busca reorganizar su plantel después de quedar afuera de las últimas tres Copas del Mundo y trabaja en la incorporación de nuevos futbolistas para fortalecer su estructura de cara a los próximos compromisos.
La Roja llega a este encuentro después de conseguir una victoria ante México en su última presentación amistosa. Con ese antecedente, intentará sostener su buen rendimiento y conseguir un resultado favorable en territorio colombiano.
Las posibles formaciones de Colombia y Chile
De acuerdo con las alineaciones previstas, estos serían los equipos para el amistoso internacional:
Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Juan David Cabal; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma; Jhon Arias, Yáser Asprilla y Nélson Deossa; Luis Suárez.
Chile: Lawrence Vigouroux; Jonathan Villagra, Guillermo Maripán y Diego Ulloa; Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro y Gabriel Suazo; Darío Osorio, Maximiliano Gutiérrez y Gonzalo Tapia.
Árbitro: Augusto Aragón (Ecuador).