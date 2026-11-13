En Cali

Fecha FIFA: Chile visita a Colombia con el objetivo de prolongar su buen momento futbolístico

Los seleccionados de Colombia y Chile se medirán este viernes en el estadio Pascual Guerrero de Cali, en el primero de los dos compromisos que disputarán durante la fecha FIFA de noviembre. Ambos equipos buscarán darle continuidad a sus procesos y evaluar variantes de cara a los próximos desafíos internacionales de 2027.