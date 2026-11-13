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Marcelo Gallardo tendrá su estreno como local al frente de Ecuador ante Costa Rica

La selección ecuatoriana se enfrentará este viernes al combinado centroamericano en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo buscará conseguir su primera victoria desde la llegada del entrenador argentino, en su presentación ante el público local.

Gallardo afronta su primera presentación en Quito con el objetivo de conseguir un triunfoGallardo afronta su primera presentación en Quito con el objetivo de conseguir un triunfo
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La Selección de Ecuador recibirá este viernes a Costa Rica en un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA de noviembre. El encuentro se disputará en el estadio Olímpico Atahualpa, en Quito, y marcará la primera presentación de Marcelo Gallardo como entrenador de la Tri ante su público.

El conjunto sudamericano intentará conseguir su primera victoria desde la llegada del director técnico argentino, quien asumió el desafío de conducir al seleccionado ecuatoriano. El partido comenzará a las 19 (hora local) y contará con el arbitraje del peruano Roberto Pérez.

Soccer Football - Ecuador unveil new coach Marcelo Gallardo - Casa de la Seleccion, Quito, Ecuador - September 17, 2026 Ecuador Football Federation president Francisco Egas and Marcelo Gallardo during a press conference to present Gallardo as the new coach of Ecuador's national soccer team REUTERS/Cristina VegaAmistoso internacional: Ecuador y Costa Rica se enfrentan en una nueva fecha FIFA

Ecuador llega a este compromiso después de una serie de presentaciones en Asia durante septiembre y octubre, donde participó de la Copa Kirin sin conseguir triunfos. Por eso, el encuentro ante Costa Rica representa una nueva oportunidad para empezar a mostrar una evolución futbolística bajo la conducción de Gallardo.

Referentes

Para este desafío, el entrenador apostaría por una base de futbolistas que formaron parte del proceso anterior y que se consolidaron como referentes del seleccionado. Entre ellos se destacan Hernán Galíndez, Willian Pacho, Piero Hincapié, Moisés Caicedo y Gonzalo Plata.

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Del otro lado estará Costa Rica, que atraviesa una etapa de renovación bajo la conducción de Bryan Ruiz. El exmediocampista asumió el cargo tras la salida del argentino Fernando Batista y llega con dos victorias consecutivas en sus últimas presentaciones por la Liga de Naciones de la Concacaf.

Ruiz, mundialista como futbolista en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, convocó a 23 jugadores para esta doble fecha FIFA: 16 que se desempeñan en el fútbol costarricense y siete que militan en el exterior.

El equipo de Gallardo sigue sin ganarAmistoso internacional: Ecuador y Costa Rica se enfrentan en una nueva fecha FIFA

Una de las principales ausencias será la del experimentado arquero Keylor Navas, quien no estará disponible para el compromiso. Pese a esa baja, el seleccionado centroamericano buscará prolongar su buen momento y conseguir un resultado positivo en la altura de Quito.

Las posibles formaciones de Ecuador y Costa Rica

De acuerdo con las alineaciones previstas, estos serían los equipos para el amistoso internacional:

Ecuador: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié y Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Pedro Vite, John Yeboah y Nilson Angulo; Gonzalo Plata y Jordy Caicedo.

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Costa Rica: Patricio Sequeira; Jhon Pablo Ruiz, Francisco Calvo, Juan Pablo Vargas y José Mora; Roan Wilson, Celso Borges y Gabriel Leiva; Josimar Alcócer, Manfred Ugalde y Carlos Mora.

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