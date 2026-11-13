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Marcelo Gallardo tendrá su estreno como local al frente de Ecuador ante Costa Rica

La selección ecuatoriana se enfrentará este viernes al combinado centroamericano en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo buscará conseguir su primera victoria desde la llegada del entrenador argentino, en su presentación ante el público local.