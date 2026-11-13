El plantel de Unión finalizó su primera semana de entrenamiento sin partidos oficiales a la vista, algo que se extenderá por dos semanas más antes de iniciar el período de vacaciones y el retorno al trabajo para la pretemporada que se realizará después del festejo de Navidad.
Unión y un mesurado optimismo para que Madelón siga en el cargo
Al parecer, tiene la “banca” del presidente y deseos de continuar. Tendrán que seguir afinando el lápiz del proyecto futbolístico, para saber quiénes se quedan y con qué se cuenta para reforzar el plantel.
Si bien todavía no hay confirmación oficial, hubo adelantos con relación a la continuidad de Leonardo Madelón al frente del plantel. Si bien el técnico no cuenta con el respaldo unánime de la dirigencia, tiene contrato hasta mediados del año que viene y las charlas que mantuvo en la semana con dirigentes y secretaría técnica, habrían resultado fructíferas.
Otro tema que urge resolver es el relacionado con la continuidad de Cristian Tarragona. Unión estaría dispuesto a ofrecerle un fuerte incremento en su sueldo (se habla de un 50 por ciento) para retener al goleador del año del fútbol argentino. Tarragona quiere quedarse, pero su pretensión es firmar una renovación por dos años (ese punto tampoco traería problemas) y el cobro de un dinero a manera de “prima” o de “adquisición del pase”.
Las oportunidades para Tarragona no faltarán, tanto de nuestro país como del exterior. Tiene 35 años y el 2026 ha sido el mejor de toda su extensa carrera. Y lo logró en el club del que es hincha, no solo aportando goles sino también juego, despliegue y plena ascendencia sobre sus compañeros, al punto de haberse convertido en un verdadero líder del vestuario.
Hay algunas versiones que dan cuenta del supuesto interés de Lucas Menossi de no renovar y continuar su carrera en Buenos Aires, en tanto que lo mismo ocurriría con Palacios y también con Mansilla, otros de los contratos que tienen vencimiento el 31 de diciembre. Por su parte, la intención de la dirigencia y la secretaría técnica es extender el vínculo con Cuello, que llegó a principios de este año por recomendación de la secretaría técnica y ha tenido un buen rendimiento, acoplándose al esquema de Madelón y entendiendo muy bien su idea de juego.
Junior Marabel, tal cual se informó, deberá volver al club pero es difícil que se queda a jugar en Unión. No faltarán las ofertas (Unión tiene el 60 por ciento del pase) y es el momento de aprovechar desde lo económico, luego de los 14 goles y el buen rendimiento que tuvo en un club como Sarmiento de Junín.
Si por algún motivo se llega a caer la continuidad de Madelón al frente del equipo, la intención de buena parte de la dirigencia es traer a Facundo Sava, quien ya fue entrenador de Unión en el 2013. Si bien no pudo evitar el descenso, tomó un equipo que había arrancado con muy poquitas chances ese 2013 luego de un flojísimo segundo semestre del 2012. Luego, dirigiendo al equipo en la primera mitad del torneo de ascenso 2013-2014 no terminó de redondear una buena actuación y allí llegó Madelón, para reemplazarlo, y aprovechar el ascenso masivo de diez equipos en 2014 para volver a Primera. De todos modos, la carrera de Sava siguió y fue creciendo. Su última imagen en Sarmiento fue interesante y puso al equipo en una posición expectante, convirtiéndolo en una de las sorpresas del torneo durante un pasaje del mismo.
¿Qué pasará con Malcorra?, es otra de las preguntas a contestar. El volante llegó a préstamo por un año pero con una cláusula para salir en diciembre. ¿La ejercerá?, está por verse. El que aparentemente se quedará es Juan de Dios Pintado.