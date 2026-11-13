La UEFA Nations League continúa este viernes con diez encuentros correspondientes a la quinta fecha de la fase de grupos. Entre los partidos más atractivos de la jornada sobresalen los cruces entre Serbia y Alemania, y Países Bajos frente a Grecia, ambos correspondientes al Grupo 2 de la Liga A.
UEFA Nations League: Serbia-Alemania y Países Bajos-Grecia, los duelos destacados de este viernes
La quinta fecha de la fase de grupos continúa este viernes con una agenda de diez encuentros. La atención estará puesta en el Grupo 2 de la Liga A, donde Países Bajos, Grecia y Alemania mantienen sus aspiraciones de quedarse con el primer puesto y avanzar a la siguiente instancia.
La zona presenta una definición abierta, con tres seleccionados que mantienen posibilidades de quedarse con el primer puesto cuando restan dos jornadas para completar la etapa inicial. En ese contexto, los resultados de este viernes pueden marcar el rumbo de la clasificación.
En el Stadion Rajko Mitić de Belgrado, Alemania visitará a Serbia con la necesidad de conseguir una victoria que le permita seguir en la pelea por el liderazgo. El conjunto germano ocupa actualmente el tercer lugar, con cinco unidades, tres menos que los dos punteros: Países Bajos y Grecia.
Por su parte, neerlandeses y griegos protagonizarán un enfrentamiento directo en el Johan Cruijff Arena de Ámsterdam. Ambos llegan como líderes e invictos y buscarán quedarse con tres puntos fundamentales para afrontar la última fecha con mayores posibilidades de terminar en lo más alto de la tabla.
El seleccionado local intentará aprovechar el respaldo de su público para imponerse ante Alemania, mientras que Grecia buscará prolongar su buen comienzo en el certamen y recuperarse de los dos empates consecutivos que registra en sus últimas presentaciones.
Un Grupo 2 con tres candidatos al primer puesto
La atención estará concentrada en esta zona de la Liga A, donde la diferencia entre los principales aspirantes todavía permite distintos escenarios de clasificación.
Alemania necesita sumar de a tres para no perder terreno, mientras que Países Bajos y Grecia tienen la posibilidad de consolidarse en los primeros puestos con un resultado favorable en su enfrentamiento directo.
Con dos fechas por disputarse, cada punto puede resultar determinante para definir las posiciones finales.
Los diez partidos de este viernes
La programación de la quinta jornada de la UEFA Nations League incluye los siguientes encuentros:
- Serbia vs. Alemania.
- Países Bajos vs. Grecia.
- Moldavia vs. Kazajistán.
- Eslovenia vs. Suiza.
- Escocia vs. Macedonia del Norte.
- Liechtenstein vs. Azerbaiyán.
- Bulgaria vs. Islandia.
- Eslovaquia vs. Islas Feroe.
- Andorra vs. Gibraltar.
- Luxemburgo vs. Estonia.
La definición entra en una etapa decisiva
La quinta fecha será importante para las selecciones que buscan asegurar su continuidad en la competencia y mejorar sus posiciones de cara al cierre de la fase de grupos.
Los resultados de los encuentros de este viernes comenzarán a perfilar el panorama de clasificación, especialmente en el Grupo 2 de la Liga A, donde tres equipos llegan con posibilidades de quedarse con el liderazgo.