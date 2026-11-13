En el Grupo 2

UEFA Nations League: Serbia-Alemania y Países Bajos-Grecia, los duelos destacados de este viernes

La quinta fecha de la fase de grupos continúa este viernes con una agenda de diez encuentros. La atención estará puesta en el Grupo 2 de la Liga A, donde Países Bajos, Grecia y Alemania mantienen sus aspiraciones de quedarse con el primer puesto y avanzar a la siguiente instancia.