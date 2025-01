No le gustaron algunas actitudes de la actual CD

Vignatti-Godano: "Lo de los juicios es un invento...que digan cuáles son"

"Con Godano no tuve chances de hablar; quisimos presentar el reclamo para no descender...fui hasta su pueblo y no me atendió", dijo el ex presidente sabalero. Pide unidad: "En un marco de agresiones cada día vamos a estar más lejos de lo que fuimos".