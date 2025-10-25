Con gran expectativa se presentó la segunda fecha de la Copa Santa Fe de Atletismo

La misma se disputará este sábado 25 a partir de las 10 horas en la pista de la institución ya mencionada.
Tras el rotundo éxito que tuvo la jornada inaugural el pasado 4 de octubre en la ciudad de Rosario, se espera con ansias la llegada de los mejores atletas de la provincia de serán los animadores principales del certamen.
Cabe destacar que, en esta oportunidad además habrá pruebas para los atletas de la divisional U16, que forman parte del programa “Mejor con Deporte”, a cargo de las escuelas y los profesores del Municipio de San Guillermo, que se suman a las competencias de atletismo adaptado y de Kids Athletics.
A su vez, a las 13.45 horas del mismo sábado está programado una Clínica de Entrenamiento para atletas, entrenadores y dirigentes.
La Copa Santa Fe, comenzó una década atrás y se ha mantenido en el tiempo y con un alto grado de importancia.
En sus inicios tuvo al futbol con sus equipos profesionales como únicos protagonistas, pero se ha ido acrecentando, con otros deportes y en la edición 2025 contará con un número record pues incluye al Handball, Ciclismo, Natación, Golf, Fútbol, Vóley, Básquet, Rugby, Triatlón y Hockey, y al Atletismo que incluye las especialidades de Pista, Campo y Cross-country, y al Maratón que seguirá teniendo un jornada aparte.
El acto de presentación contó con la presencia de la Intendente de San Guillermo, Romina López, junto a Ariadna Ternavasio (Presidente del Club Unión Cultural y Deportiva), Fernando Maletti (Secretario de Deporte de Santa Fe), Felipe Michlig (Senador Departamental) y Juan Alberto Scarpin (Presidente de la Federación Santafecina de Atletismo), quienes estuvieron acompañados por un gran número de atletas y entrenadores, sumado a representantes de distintas empresas vinculadas al deporte.
Cabe recordar que, la tercera y última fecha se realizará el 29 de noviembre en una pista de la provincia a confirmar.
