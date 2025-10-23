Este viernes

Se presenta la segunda fecha de la Copa Santa Fe de atletismo en San Guillermo

Tras la exitosa primera jornada que tuvo lugar en la ciudad de Rosario a principios de mes, este sábado 25 de octubre se estarán disputando durante todo el día las pruebas correspondientes a la segunda fecha de la Copa Santa Fe de atletismo en su edición 2025. Las actividades tendrán lugar en la pista del club Unión Cultural y Deportiva e incluyen a los U16, miniatletas y adaptados.