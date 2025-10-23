Se presenta la segunda fecha de la Copa Santa Fe de atletismo en San Guillermo

El próximo viernes 23 de octubre, a partir de las 10.30 de la mañana y en la sala de conferencias que el Club Unión Cultural y Deportiva posee en calle Centenario 50 de la localidad de San Guillermo, el Gobierno de la Provincia y la Federación Santafesina llevarán a cabo la presentación oficial de la segunda fecha de la Copa Santa Fe de Atletismo. Luego de lo ocurrido a principios de mes en la renovada pista de la ciudad de Rosario, la competencia se retoma con la presencia de los 8 mejores atletas de la provincia de cada prueba de acuerdo con el ranking cerrado en septiembre.
Con la presencia de autoridades locales, departamentales y de la entidad que organiza y desarrolla el atletismo en todo el territorio santafesino, se darán mayores detalles sobre la jornada del sábado en la cual se incluirán pruebas de 80, 100, 200 y 400 metros llanos, 1000 y 1500 metros cross country, saltos en largo y con garrocha y lanzamiento de martillo, bala y jabalina. Vale destacar que en la pista Edmundo Tito Parola del club Unión Cultural y Deportiva de San Guillermo estarán compitiendo además atletas menores de 16 años y adaptados, como así también habrá actividades en el “mini atletismo”.
El inicio de las pruebas tendrá lugar a las 10 de la mañana con los 80 metros con vallas femenino U16 y lanzamiento de martillo U16 en damas y caballeros y se completará pasadas las 18 con la carrera de 6 kilómetros en cross country de varones y mujeres. Pasado el mediodía tendrá lugar un intervalo en el cual se desarrollará una clínica de entrenamiento para atletas, profesores y dirigentes desde las 13.45.
