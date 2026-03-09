Crespo, afuera de San Pablo: se va con 99 partidos en total y el Paulista 2021 como marca
El club anunció la salida de Hernán Crespo tras una reunión en el centro de entrenamiento de Barra Funda. El argentino no dirigirá ante Chapecoense. En su segundo ciclo acumuló 46 partidos y su mayor logro fue el Paulista 2021.
San Pablo anunció la salida de Hernán Crespo y de todo su cuerpo técnico este lunes. Foto: Reuters
San Pablo decidió cerrar el segundo ciclo de Hernán Crespo y lo comunicó este lunes en un mensaje oficial. La determinación se tomó tras una reunión en el centro de entrenamiento de Barra Funda y el argentino ya no estará en el banco en el próximo compromiso del equipo.
El anuncio incluyó la salida de todo su cuerpo de trabajo. Junto a Crespo dejan el club los asistentes Juan Branda y Víctor López, los preparadores físicos Federico Martinetti y Leandro Paz, y el entrenador de arqueros Gustavo Nepote.
La dirigencia no detalló motivos en el comunicado. En el club, la decisión se explicó puertas adentro como un corte de ciclo, en un tramo del calendario donde el margen para sostener tensiones internas se vuelve cada vez más corto.
Hernán Crespo junto al santafesino Gustavo Nepote, su entrenador de arqueros. Crédito: El Litoral.
Un adiós en Barra Funda y un partido inmediato en el horizonte
La salida se resolvió en Barra Funda, la casa de entrenamientos del “Tricolor”. El equipo ya tenía marcada la próxima estación: Chapecoense, por el Brasileirao, en un partido que ahora quedará en manos de un interinato o de un nuevo conductor.
El encuentro ante Chapecoense está programado para el 12 de marzo en San Pablo, con sede confirmada en el Canindé, según la información del evento y la agenda del rival. La decisión aceleró el reloj dirigencial.
El contexto hace más ruidoso el desenlace: San Pablo venía de un arranque de torneo que lo mantenía en zona alta, con puntos importantes en el inicio del Brasileirao. Y aun así, la conducción eligió cortar.
El argentino se va tras 46 partidos en su segundo ciclo y 99 en el total de sus dos etapas. Foto: Reuters
Los números del segundo ciclo y el balance total
Crespo había regresado a San Pablo en julio de 2025 para iniciar su segunda etapa en el club. En ese tramo dirigió 46 partidos, con 21 victorias, 7 empates y 18 derrotas.
Si se suman sus dos ciclos, el argentino alcanzó 99 partidos al frente del equipo, con 45 triunfos, 26 empates y 28 caídas. Es el número que el club destacó en el comunicado, junto a la despedida formal.
En el texto oficial también se recordó que, durante 2021, Crespo se ausentó en cuatro encuentros por cuestiones de salud y fue reemplazado por Branda. Ese detalle figura en la comunicación institucional del club.
Más allá de los balances, su marca histórica quedó asociada a un título. El Campeonato Paulista 2021 cortó una sequía pesada para San Pablo y lo instaló a Crespo en un lugar de reconocimiento dentro de la memoria reciente del Morumbi.
Un cierre sin explicaciones y una transición que se impone
La decisión dejó un vacío inmediato: quién se sienta en el banco en el corto plazo y cómo se reacomoda el vestuario. En el fútbol brasileño, las transiciones suelen ser rápidas y el calendario obliga a resolver más por necesidad que por convicción.
En ese marco, el comunicado se limitó a confirmar la salida, enumerar a los integrantes del staff y desearles éxito. No hubo espacio para una lectura deportiva ni para un diagnóstico público sobre el rumbo del equipo.
La salida de Crespo también reordena el mapa de técnicos argentinos en Brasil, siempre bajo lupa, siempre expuestos a la volatilidad de resultados y a la presión de clubes con obligación de protagonismo. En San Pablo, esa exigencia es permanente.
El Tricolor, ahora, deberá resolver dos cosas a la vez: quién continúa el proyecto y cómo evita que el golpe institucional se traslade al campo. El calendario no espera y Chapecoense aparece como la primera prueba de una etapa nueva.
Comunicado completo
São Paulo anuncia la salida de Hernán Crespo.
São Paulo Futebol Clube decidió este lunes (09) destituir al técnico Hernán Crespo. También abandonan el club los asistentes Juan Branda y Víctor López, los preparadores físicos Federico Martinetti y Leandro Paz y el entrenador de porteros Gustavo Nepote.
Tras ganar el campeonato paulista en 2021, Crespo inició su segunda etapa en Morumbi en julio de 2025. Desde entonces, dirigió al equipo en 46 partidos, acumulando 21 victorias, siete empates y 18 derrotas.
En total, entre ambas etapas, el técnico argentino dirigió 99 partidos, con 45 victorias, 26 empates y 28 derrotas. También hubo cuatro encuentros en los que Crespo estuvo ausente por problemas de salud y fue representado por Juan Branda, todos en 2021 (dos empates y dos derrotas).
São Paulo le desea a Hernán Crespo y su cuerpo técnico éxito en sus futuras carreras.