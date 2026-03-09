Fútbol brasileño

Crespo, afuera de San Pablo: se va con 99 partidos en total y el Paulista 2021 como marca

El club anunció la salida de Hernán Crespo tras una reunión en el centro de entrenamiento de Barra Funda. El argentino no dirigirá ante Chapecoense. En su segundo ciclo acumuló 46 partidos y su mayor logro fue el Paulista 2021.