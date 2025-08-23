#HOY:

Cristiano Ronaldo y un récord agridulce: marcó su gol 100 con Al Nassr, pero perdió la final

El portugués alcanzó un nuevo hito al llegar a los 100 tantos en su club, un récord que ya había logrado con otros cuatro equipos. Sin embargo, su equipo cayó en la definición por penales y sigue sin títulos oficiales en Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo logró llegar a los 100 tantos con la camiseta de Al Nassr. Credito: REUTERS/Tyrone Siu
 18:41
Por: 

La figura de Cristiano Ronaldo volvió a ser el centro de atención, aunque esta vez por una de las caras más amargas del fútbol: la de la victoria individual que no se traduce en éxito colectivo.

Al Nassr cayó frente a Al Ahli por 5-3 en la definición por penales y se quedó sin la Supercopa de Arabia Saudita que se disputó en Hong Kong, luego de haber empatado 2-2 en el tiempo reglamentario. De esta manera, Cristiano Ronaldo sigue sin poder conseguir títulos en su club.

Cristiano Ronaldo logró llegar a los 100 tantos con la camiseta de Al Nassr. Credito: REUTERS/Tyrone Siu

Sin coronar

El portugués abrió el marcador desde los 12 pasos, a los 41 minutos de juego, mientras que el marfileño Franck Kessie lo igualó en el descuento de aquella etapa inicial. El croata Marcelo Brozovic volvió a adelantar al equipo dirigido por Jorge Jesús, a los 37 del complemento, pero el brasileño Roger Ibáñez da Silva puso cifras definitivas a uno del cierre.

Cristiano Ronaldo logró llegar a los 100 tantos con la camiseta de Al Nassr. Credito: REUTERS/Tyrone Siu

La conquista de Cristiano Ronaldo, quien en la tanda de penales convirtió su ejecución, le permitió llegar a los 100 tantos con la camiseta de Al Nassr. Así se convirtió en el primer futbolista de la historia en alcanzar el centenar de gritos con cinco camisetas diferentes: las otras fueron las de Manchester United, Juventus, Real Madrid y la Selección de Portugal.

Golpeado

La derrota lo dejó muy golpeado, tal como se vio en las imágenes, por la ilusión frustrada de conseguir su primer título en Arabia Saudita. Si bien se adjudicó el Campeonato de Clubes Árabes en 2023, la FIFA no lo reconoce como oficial.

Cristiano Ronaldo

