Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo y un récord agridulce: marcó su gol 100 con Al Nassr, pero perdió la final

El portugués alcanzó un nuevo hito al llegar a los 100 tantos en su club, un récord que ya había logrado con otros cuatro equipos. Sin embargo, su equipo cayó en la definición por penales y sigue sin títulos oficiales en Arabia Saudita.