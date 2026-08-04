Milan despidió este martes a Franco Baresi con una multitudinaria ceremonia realizada en la Basílica de San Ambrosio. Miles de hinchas se acercaron al histórico templo para rendir homenaje al exdefensor y capitán del conjunto rossonero.
Milan despidió a Franco Baresi con una multitudinaria ceremonia
Miles de hinchas y figuras históricas del club participaron del funeral en la Basílica de San Ambrosio. Maldini, Costacurta, Baggio y Van Basten acompañaron a la familia.
La despedida fue organizada por el club y reunió desde las primeras horas de la mañana a simpatizantes de distintas generaciones, que acompañaron a la familia y recordaron a uno de los principales símbolos de la institución.
Leyendas del fútbol en la ceremonia
Entre los asistentes estuvieron Roberto Baggio, Paolo Maldini, Alessandro Costacurta y Marco van Basten, figuras vinculadas con diferentes etapas de la historia del Milan.
La presencia de Maldini y Costacurta tuvo un significado especial, ya que ambos compartieron equipo con Baresi durante uno de los períodos más exitosos del club y conformaron una defensa recordada por el fútbol italiano.
El homenaje de los hinchas
La Curva Sud también participó del último adiós. Los seguidores acompañaron el féretro con camisetas, banderas y distintos símbolos del Milan en las calles cercanas a la basílica.
Los hinchas desplegaron una bandera con el mensaje: “Franco Baresi. Leyenda inmortal, inimitable bandera que nunca dejará de flamear. Chau, Capitán”.
“Un capitán, solo hay un capitán”
Uno de los momentos más emotivos se produjo cuando el féretro ingresó al templo. En ese instante, los aficionados comenzaron a cantar “Un capitán, solo hay un capitán”.
El cántico se extendió por los alrededores de la Basílica de San Ambrosio, donde familiares, excompañeros, dirigentes y representantes del fútbol participaron de la ceremonia.
Un símbolo del Milan
Baresi llevó la cinta de capitán durante buena parte de su carrera y se convirtió en una de las principales referencias deportivas e institucionales del conjunto italiano.