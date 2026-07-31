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A los 66 años

Murió Franco Baresi, leyenda del Milan y campeón del mundo con Italia

El histórico defensor fue despedido por la institución italiana, donde disputó 714 partidos y conquistó 18 trofeos durante una carrera inolvidable marcada por su liderazgo y calidad futbolística.

El defensor fue un símbolo del Milan durante toda su carrera profesional.El defensor fue un símbolo del Milan durante toda su carrera profesional.
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El exfutbolista italiano Franco Baresi falleció a los 66 años. Tras conocerse la noticia, el Milan, club en el que desarrolló toda su carrera profesional, expresó su pesar a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

"El AC Milan lamenta el fallecimiento de Franco Baresi, una auténtica leyenda del club. Su ejemplo y la profundidad de su carácter permanecerán para siempre, al igual que su camiseta con el número 6 como una parte integral y fundamental del ADN y la trayectoria de la institución", señaló la entidad.

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Además, el club transmitió sus condolencias a la familia del exdefensor y aseguró que ese sentimiento era compartido por todos los aficionados "rossoneri" en este difícil momento.

Una carrera marcada por el Milan

Franco Baresi nació el 8 de mayo de 1960 en Lombardía, al norte de Italia. Ingresó a las divisiones inferiores del Milan en 1974 y debutó con el primer equipo en 1978, cuando tenía 17 años y 11 meses.

An AC Milan fan records a video of flowers and of a shirt with the name of former captain Franco Baresi at Casa Milan, following his death at the age of 66, in Milan, Italy, July 31, 2026. REUTERS/Daniele Mascolo TPX IMAGES OF THE DAYLa institución italiana despidió a una de sus máximas figuras deportivas.

Durante su extensa trayectoria en el club conquistó 18 títulos, entre ellos seis Serie A (1978-79, 1987-88, 1991-92, 1992-93, 1993-94 y 1995-96), tres Champions League (1988-89, 1989-90 y 1993-94) y tres Supercopas de Europa (1989, 1990 y 1994).

Un referente del fútbol mundial

Considerado como uno de los mejores defensores centrales de la historia, Baresi disputó 714 partidos oficiales con la camiseta del Milan y compartió plantel con figuras como Marco van Basten, Ruud Gullit y Frank Rijkaard.

FILE PHOTO: Soccer Football - Italian Cup Semi Final, Second Leg - Juventus v AC Milan - Stadio Delle Alpi, Turin, Italy - April 14, 1992 Milan's Franco Baresi in action Mandatory Credit: Action Images/File PhotoBaresi disputó 714 partidos oficiales con la camiseta del club italiano.

A lo largo de su carrera fue dirigido por entrenadores de renombre como Arrigo Sacchi y Fabio Capello. Su liderazgo, capacidad defensiva y visión de juego lo convirtieron en un referente para distintas generaciones de futbolistas.

Su paso por la selección italiana

Con la selección de Italia integró el plantel que obtuvo el título en el Mundial de España 1982. Posteriormente tuvo un papel destacado en las Copas del Mundo de Italia 1990 y Estados Unidos 1994, consolidándose como uno de los grandes nombres del fútbol italiano.

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