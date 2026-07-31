El exfutbolista italiano Franco Baresi falleció a los 66 años. Tras conocerse la noticia, el Milan, club en el que desarrolló toda su carrera profesional, expresó su pesar a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.
Murió Franco Baresi, leyenda del Milan y campeón del mundo con Italia
El histórico defensor fue despedido por la institución italiana, donde disputó 714 partidos y conquistó 18 trofeos durante una carrera inolvidable marcada por su liderazgo y calidad futbolística.
"El AC Milan lamenta el fallecimiento de Franco Baresi, una auténtica leyenda del club. Su ejemplo y la profundidad de su carácter permanecerán para siempre, al igual que su camiseta con el número 6 como una parte integral y fundamental del ADN y la trayectoria de la institución", señaló la entidad.
Además, el club transmitió sus condolencias a la familia del exdefensor y aseguró que ese sentimiento era compartido por todos los aficionados "rossoneri" en este difícil momento.
Una carrera marcada por el Milan
Franco Baresi nació el 8 de mayo de 1960 en Lombardía, al norte de Italia. Ingresó a las divisiones inferiores del Milan en 1974 y debutó con el primer equipo en 1978, cuando tenía 17 años y 11 meses.
Durante su extensa trayectoria en el club conquistó 18 títulos, entre ellos seis Serie A (1978-79, 1987-88, 1991-92, 1992-93, 1993-94 y 1995-96), tres Champions League (1988-89, 1989-90 y 1993-94) y tres Supercopas de Europa (1989, 1990 y 1994).
Un referente del fútbol mundial
Considerado como uno de los mejores defensores centrales de la historia, Baresi disputó 714 partidos oficiales con la camiseta del Milan y compartió plantel con figuras como Marco van Basten, Ruud Gullit y Frank Rijkaard.
A lo largo de su carrera fue dirigido por entrenadores de renombre como Arrigo Sacchi y Fabio Capello. Su liderazgo, capacidad defensiva y visión de juego lo convirtieron en un referente para distintas generaciones de futbolistas.
Su paso por la selección italiana
Con la selección de Italia integró el plantel que obtuvo el título en el Mundial de España 1982. Posteriormente tuvo un papel destacado en las Copas del Mundo de Italia 1990 y Estados Unidos 1994, consolidándose como uno de los grandes nombres del fútbol italiano.
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