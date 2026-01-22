A 7 años de la tragedia

“Podría haber estado en ese avión”: el recuerdo de un jugador francés por Emiliano Sala

A siete años de la muerte de Emiliano Sala, el francés Denis-Will Poha reveló que estuvo a minutos de viajar hacia Cardiff el mismo día del accidente. La llamada que no llegó, el golpe al enterarse y el giro que tomó su carrera desde entonces.